Российский диктатор Владимир Путин заявил, что стране необходимо избавляться от лишних барьеров в развитии. В то же время он отметил идею "вечности" России как государства.

Владимир Путин высказался о необходимости устранения чрезмерных барьеров в развитии страны. По его словам, государство должно создавать условия, которые способствуют экономической активности, а не сдерживают ее излишними ограничениями, сообщили в Lenta.ru.

Он подчеркнул, что существуют административные и бюрократические преграды, которые затрудняют работу бизнеса и реализацию инициатив. По мнению Путина, такие барьеры необходимо постепенно убирать, чтобы обеспечить более эффективное развитие экономики.

Отдельное внимание Путин уделил стратегическому видению будущего России. В своей речи он заявил, что страна имеет длительную историю и рассматривается как государство, существующее вне краткосрочных политических циклов. В этом контексте он использовал формулировку о "вечности" России.

Відео дня

"Излишние барьеры тормозят развитие, это явления временные, проходящие. А Россия — вечная", — заявил Путин.

