Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країні необхідно позбавлятися зайвих бар’єрів у розвитку. Водночас він наголосив на ідеї "вічності" Росії як держави.

Володимир Путін висловився щодо необхідності усунення надмірних бар’єрів у розвитку країни. За його словами, держава повинна створювати умови, які сприяють економічній активності, а не стримують її зайвими обмеженнями, повідомили в Lenta.ru.

Він підкреслив, що існують адміністративні та бюрократичні перепони, які ускладнюють роботу бізнесу та реалізацію ініціатив. На думку Путіна, такі бар’єри необхідно поступово прибирати, щоб забезпечити більш ефективний розвиток економіки.

Окрему увагу Путін приділив стратегічному баченню майбутнього Росії. У своїй промові він заявив, що країна має тривалу історію і розглядається як держава, що існує поза короткостроковими політичними циклами. У цьому контексті він використав формулювання про "вічність" Росії.

"Зайві бар'єри гальмують розвиток, це явища тимчасові, ті, що проходять. А Росія — вічна", — заявив Путін.

