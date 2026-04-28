Незаконные раскопки в Крыму: Польша передала археолога Бутягина России вместо экстрадиции в Украину

Польша передала России российского археолога Александра Бутягина в рамках обмена задержанными, хотя ранее польский суд одобрил запрос Украины на его экстрадицию. Обмен состоялся на участке границы между Польшей и Беларусью, где каждая сторона передала по пять человек.

На польско-белорусской границе состоялся обмен заключенными между Польшей и Беларусью. В рамках обмена Польша передала Беларуси российского ученого Александра Бутягина, который находился под стражей после задержания по запросу украинской прокуратуры, сообщает Rzeczpospolita.

Ученый проводил исследования в аннексированном Россией Крыму. Украина обвиняет Александра Бутягина в проведении незаконных раскопок на территории временно оккупированного Крыма и уничтожении объектов культурного наследия между 2014 и 2019 годами. После этого Украина обратилась с официальным запросом на его экстрадицию. Польский суд согласовал возможность его передачи украинской стороне.

Однако вместо экстрадиции Бутягина в Украину, его включили в список обмена. В Федеральной службе безопасности России заявили, что российского археолога Александра Бутягина, а также жену российского военного из Приднестровья в рамках этого обмена вернули в РФ. В обмен на этих лиц Россия передала, в частности, двух кадровых офицеров молдавских спецслужб.

"В результате обмена, прошедшего на белорусско-польском участке границы, возвращены два гражданина нашей страны — российский ученый Александр Бутягин и жена российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике", — передает "Интерфакс" заявление ФСБ РФ.

Обмен прошел в пункте пропуска "Переров — Беловежа". Среди тех, кого освободил Минск, был политический заключенный Анджей Почобут, белорусский журналист, публицист и блогер, активист Союза поляков Беларуси. Amnesty International признала его узником совести.

"Обмен на польско-белорусской границе — это финал двухлетней сложной дипломатической игры, полной драматических поворотов событий. Удалось благодаря блестящей работе наших спецслужб, дипломатов и прокуратуры, а также большой помощи американских, румынских и молдавских друзей. Спасибо вам всем от имени Анджея Почобута и от себя", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Напомним, что Александра Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Его подозревают в незаконных археологических раскопках во временно оккупированном Крыму после 2014 года. В частности, речь идет о работах на памятнике "Древний город Мирмекий" и возможном повреждении культурного наследия.

Ранее мы также информировали, что суд в Варшаве признал допустимой экстрадицию Бутягина в Украину. Украинская сторона разыскивала его за проведение раскопок без разрешения и нанесение ущерба культурному наследию. По оценкам следствия, ущерб мог превышать 200 миллионов гривен.