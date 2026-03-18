Польша экстрадирует в Украину российского археолога, копавшего в Крыму: детали

Варшавский суд 18 марта постановил экстрадировать в Украину российского археолога Александра Бутягина. Его подозревают в причастности к несанкционированным раскопкам в Крыму и незаконном вывозе исторических артефактов.

Бутягин был задержан в Варшаве в начале декабря 2025 года по запросу Украины, где его объявили в розыск еще в 2024 году, сообщило информационное агентство Reuters 18 марта. Александр Бутягин работает в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. На момент задержания он находился в Польше транзитом из Нидерландов, после поездок по Европе, где читал лекции. С тех пор российский ученый содержится в следственном изоляторе в Варшаве.

В декабре Москва обвинила Польшу в "правовой тирании", а уже в январе вызвала польского посла, требуя освобождения задержанного. Позже российская сторона также называла обвинения против археолога "абсурдными" и утверждала, что решение о его задержании имеет политическую подоплеку. Такая позиция Москвы базируется на ее утверждении, что временно оккупированный Крым является российской территорией.

По данным украинского следствия, Бутягин с 1999 года возглавляет Мирмекийскую археологическую экспедицию, которая работала на античном городище Мирмекий в современной Керчи. Украинские власти считают незаконным любое участие в таких раскопках после 2014 года, когда Россия оккупировала и аннексировала Крым. Украинские правоохранительные органы считают, что эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия и нанесли ущерб на сумму более 200 миллионов гривен.

Также украинская сторона утверждает, что группа Александра Бутягина изъяла 30 золотых монет, из которых 26 имели гравировку имени Александра Македонского, а еще четыре были отчеканены во времена правления его брата Филиппа III Арридея. В рамках этого дела археологу в Украине может грозить до пяти лет лишения свободы. Решение польского суда пока не является окончательным завершением процесса, поскольку защита готовит апелляцию.

