Польща екстрадує в Україну російського археолога, що копав у Криму: деталі

Варшавський суд 18 березня постановив екстрадувати до України російського археолога Олександра Бутягіна. Його підозрюють у причетності до несанкціонованих розкопок у Криму та незаконному вивезенні історичних артефактів.

Бутягіна затримали у Варшаві на початку грудня 2025 року на запит України, де його оголосили в розшук ще у 2024 році, повідомило інформаційне агентство Reuters 18 березня. Олександр Бутягін працює у Державному Ермітажі в Санкт-Петербурзі. На момент затримання він перебував у Польщі транзитом з Нідерландів, після поїздок Європою, де читав лекції. Відтоді російський науковець утримується у слідчому ізоляторі у Варшаві.

У грудні Москва звинуватила Польщу у "правовій тиранії", а вже в січні викликала польського посла, вимагаючи звільнення затриманого. Пізніше російська сторона також називала звинувачення проти археолога "абсурдними" і стверджувала, що рішення про його затримання має політичне підґрунтя. Така позиція Москви базується на її твердженні, ніби тимчасово окупований Крим є російською територією.

За даними українського слідства, Бутягін із 1999 року очолює Мірмекійську археологічну експедицію, яка працювала на античному городищі Мірмекій у сучасній Керчі. Українська влада вважає незаконною будь-яку участь у таких розкопках після 2014 року, коли Росія окупувала й анексувала Крим. Українські правоохоронні органи вважають, що ці дії призвели до часткового руйнування об’єкта культурної спадщини та завдали збитків на суму понад 200 мільйонів гривень.

Також українська сторона стверджує, що група Олександра Бутягіна вилучила 30 золотих монет, із яких 26 мали гравіювання імені Олександра Македонського, а ще чотири були викарбувані в часи правління його брата Філіпа III Аррідея. У межах цієї справи археологу в Україні може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Рішення польського суду поки не є остаточним завершенням процесу, оскільки захист готує апеляцію.

