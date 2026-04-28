Незаконні розкопки в Криму: Польща передала археолога Бутягіна Росії замість екстрадиції в Україну

Польща передала Росії російського археолога Олександра Бутягіна в межах обміну затриманими, хоча раніше польський суд схвалив запит України на його екстрадицію. Обмін відбувся на ділянці кордону між Польщею та Білоруссю, де кожна сторона передала по п’ять осіб.

На польсько-білоруському кордоні відбувся обмін ув'язненими між Польщею та Білоруссю. В рамках обміну Польща передала Білорусі російського вченого Олександра Бутягіна, який перебував під вартою після затримання за запитом української прокуратури, повідомляє Rzeczpospolita.

Вчений проводив дослідження в анексованому Росією Криму. Україна звинувачує Олександра Бутягіна у проведенні незаконних розкопок на території тимчасово окупованого Криму та знищенні об'єктів культурної спадщини між 2014 і 2019 роками. Після цього Україна звернулася з офіційним запитом на його екстрадицію. Польський суд погодив можливість його передачі українській стороні.

Однак замість екстрадиції Бутягіна до України, його включили до списку обміну. У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що російського археолога Олександра Бутягіна, а також дружину російського військового з Придністров’я в рамках цього обміну повернули до РФ. В обмін на цих осіб Росія передала, зокрема, двох кадрових офіцерів молдовських спецслужб.

"В результаті обміну, що пройшов на білорусько-польській ділянці кордону, повернуто двох громадян нашої країни — російського вченого Олександра Бутягіна і дружину російського військовослужбовця, який проходить службу в Російському миротворчому контингенті в Придністровській Молдавській Республіці", — передає "Інтерфакс" заяву ФСБ РФ.

Обмін пройшов у пункті пропуску "Перерів — Біловежа". Серед тих, кого звільнив Мінськ, був політичний ув'язнений Анджей Почобут, білоруський журналіст, публіцист та блогер, активіст Спілки поляків Білорусі. Amnesty International визнала його в'язнем совісті.

"Обмін на польсько-білоруському кордоні — це фінал дворічної складної дипломатичної гри, сповненої драматичних поворотів подій. Удалося завдяки блискучій роботі наших спецслужб, дипломатів і прокуратури, а також великій допомозі американських, румунських і молдавських друзів. Дякую вам усім від імені Анджея Почобута і від себе", — написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

Нагадаємо, що Олександра Бутягіна затримали в Польщі у грудні 2025 року за запитом України. Його підозрюють у незаконних археологічних розкопках у тимчасово окупованому Криму після 2014 року. Зокрема, йдеться про роботи на пам’ятці "Стародавнє місто Мірмекій" і можливе пошкодження культурної спадщини.

Раніше ми також інформували, що суд у Варшаві визнав допустимою екстрадицію Бутягіна до України. Українська сторона розшукувала його за проведення розкопок без дозволу та завдання збитків культурній спадщині. За оцінками слідства, шкода могла перевищувати 200 мільйонів гривень.