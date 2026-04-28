"Кукольную" первую леди Южной Кореи приговорили к четырем годам в тюрьме за коррупцию

53-летняя Ким Кон Хи, супруга 13-го президента Южной Кореи Юн Сок Еля, получила срок вслед за своим супругом. Ким, которая еще недавно блистала в Белом доме, осуждена за манипуляции на фондовом рынке. Изначально ей грозило 20 месяцев за решеткой.

Апелляционный суд Южной Кореи во вторник, 28 апреля, приговорил бывшую первую леди Ким Кон Хи к четырем годам тюремного заключения (вместо 20 месяцев, назначенных на начальном этапе) за манипуляции на фондовом рынке и коррупцию. "Суд также наложил штраф в размере 50 миллионов вон (около 29 000 евро – ред.) , — говорится в решении Высокого апелляционного суда Сеула, транслировавшемся в прямом эфире по телевидению, сообщает Le Monde.

Обвинение просило для Ким 15 лет за решеткой

Увеличение срока наказания обусловлено, в частности, тем фактом, что Сеульский апелляционный суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в первой инстанции, по аспекту манипулирования судебным процессом.

Жена 13-го президента Южной Кореи Юн Сук Еля (2022-2025), который был приговорен к пяти годам тюремного заключения за попытку введения военного положения в декабре 2024 года, была обвинена 29 августа 2025 года после начала расследования в отношении ее мужа.

Ее обвинили в манипулировании ценой акций автодилерской компании Deutsch Motors в период с 2010 по 2012 год, что принесло ей 810 миллионов вон (473 000 евро) незаконной прибыли. Следователи также обвинили ее в получении бесплатных сфальсифицированных опросов общественного мнения в интересах ее мужа. Последнее обвинение касалось коррупции: она получала подарки на сумму 80 миллионов вон (46 700 евро), в частности, от Церкви Объединения , в обмен на услуги. Среди подарков были сумочка Dior и бриллиантовое ожерелье Graff.

Апелляционный суд во вторник постановил, что 53-летняя бывшая первая леди "не признала свою вину и, наоборот, постоянно прибегала к отговоркам" .

"После того, как она приняла взятки, доверие общественности к прозрачности государственных дел и честному ведению национальной политики было подорвано", — говорится в заявлении суда.

Обвинение требовало в общей сложности 15 лет тюремного заключения по всем пунктам обвинения против Ким Кон Хи, которую критики называли персоной, известной "своей жаждой власти, пристрастием к роскоши и ролью в авторитарном движении администрации Юн Сок Еля".

Ким Кон Хи получила тюремній срок вслед за супругом

Находясь еще на посту президента, Юн неоднократно использовал свое президентское вето, чтобы блокировать расследования предполагаемых неправомерных действий своей жены, которые предшествовали его неудачным попыткам осуществить то, что государственные прокуроры называют государственным переворотом.

Адвокаты леди Ким сообщили информационному агентству AFP, что подадут апелляцию в Верховный суд. Ранее об апелляции заявили адвокаты ее мужа. В феврале Юн был приговорен к пожизненному заключению. Он все отрицает и утверждает, что действовал в интересах страны, обвиняя своих политических соперников в сговоре с Северной Кореей.

