"Лялькову" першу леді Південної Кореї засудили до чотирьох років у в'язниці за корупцію

53-річна Кім Кон Хі, дружина 13-го президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, отримала термін слідом за своїм чоловіком. Кім, яка ще недавно сяяла в Білому домі, засуджена за маніпуляції на фондовому ринку. Спочатку їй загрожувало 20 місяців за ґратами.

Апеляційний суд Південної Кореї у вівторок, 28 квітня, засудив колишню першу леді Кім Кон Хі до чотирьох років тюремного ув'язнення (замість 20 місяців, призначених на початковому етапі) за маніпуляції на фондовому ринку і корупцію. "Суд також наклав штраф у розмірі 50 мільйонів вон (близько 29 000 євро — ред.)", — ідеться в рішенні Високого апеляційного суду Сеула, яке транслювали в прямому ефірі по телебаченню, повідомляє Le Monde.

Обвинувачення просило для Кім 15 років за ґратами

Збільшення терміну покарання зумовлене, зокрема, тим фактом, що Сеульський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок, ухвалений у першій інстанції, щодо аспекту маніпулювання судовим процесом.

Дружину 13-го президента Південної Кореї Юн Сук Йоля (2022-2025), який був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення за спробу введення воєнного стану в грудні 2024 року, було звинувачено 29 серпня 2025 року після початку розслідування щодо її чоловіка.

Її звинуватили в маніпулюванні ціною акцій автодилерської компанії Deutsch Motors у період з 2010 по 2012 рік, що принесло їй 810 мільйонів вон (473 000 євро) незаконного прибутку. Слідчі також звинуватили її в отриманні безкоштовних сфальсифікованих опитувань громадської думки в інтересах її чоловіка. Останнє звинувачення стосувалося корупції: вона отримувала подарунки на суму 80 мільйонів вон (46 700 євро), зокрема, від Церкви Об'єднання, в обмін на послуги. Серед подарунків були сумочка Dior і діамантове намисто Graff.

Апеляційний суд у вівторок ухвалив, що 53-річна колишня колишня перша леді "не визнала свою провину і, навпаки, постійно вдавалася до відмовок".

"Після того, як вона прийняла хабарі, довіру громадськості до прозорості державних справ і чесного ведення національної політики було підірвано", — йдеться в заяві суду.

Обвинувачення вимагало загалом 15 років тюремного ув'язнення за всіма пунктами обвинувачення проти Кім Кон Хі, яку критики називали персоною, відомою "своєю спрагою до влади, пристрастю до розкоші і роллю в авторитарному русі адміністрації Юн Сок Йоля".

Кім Кон Хі отримала тюремний термін слідом за чоловіком

Перебуваючи ще на посаді президента, Юн неодноразово використовував своє президентське вето, щоб блокувати розслідування ймовірних неправомірних дій своєї дружини, які передували його невдалим спробам здійснити те, що державні прокурори називають державним переворотом.

Адвокати леді Кім повідомили інформаційному агентству AFP, що подадуть апеляцію до Верховного суду. Раніше про апеляцію заявили адвокати її чоловіка. У лютому Юн був засуджений до довічного ув'язнення. Він усе заперечує і стверджує, що діяв в інтересах країни, звинувачуючи своїх політичних суперників у змові з Північною Кореєю.

