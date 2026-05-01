В США водитель школьного автобуса потеряла сознание за рулем: ученики "спасли ей жизнь" (видео)

В США в округе Хэнкок едва не произошла трагедия во время обычного школьного маршрута: водитель автобуса внезапно потеряла сознание прямо за рулем из-за приступа астмы. В этот момент в салоне находилось около 40 школьников, а транспортное средство продолжало движение по дороге без контроля взрослого.

Как сообщает Fox News, водитель Лия Тейлор не успела воспользоваться ингалятором и потеряла сознание прямо во время движения. Автобус начал постепенно отклоняться от курса, и ситуация за считанные секунды стала критической — любая задержка могла привести к аварии.

Однако именно в этот момент школьники проявили неожиданную собранность и взрослую решительность. Первым опасное изменение траектории заметил 12-летний Джексон Кайснев. Он быстро подбежал к передней части автобуса и взял руль, пытаясь выровнять движение. Одновременно другой ученик, Дарриус Кларк, добрался до педали тормоза и сумел остановить автобус.

После этого несколько детей помогли перевести транспорт в безопасное положение на обочине. Они также нашли ингалятор водителя и передали его ей. Благодаря этому Лия Тейлор постепенно пришла в себя и смогла восстановить дыхание.

В школе говорят, что действия детей были настолько слаженными, будто они заранее знали, как действовать в подобной ситуации. Директор средней школы округа Хэнкок Мелисса Сосье в комментарии местному телеканалу WLOX отметила, что вовсе не удивлена таким поведением учеников — по ее словам, они остались спокойными даже в чрезвычайном стрессе. Она подчеркнула, что ситуация могла завершиться трагедией, однако благодаря быстрой реакции детей этого удалось избежать.

Сама Лия Тейлор впоследствии рассказала, что чувствует себя лучше и выразила искреннюю благодарность школьникам. Она подчеркнула, что именно благодаря им осталась живой. Учеников, которые участвовали в спасении, впоследствии отметили на школьном мероприятии — их мужество и хладнокровие назвали примером для всех.

Напомним, что в 2023 году во Франции школьный автобус с 40 детьми после поездки во французские Альпы съехал в ручей. В результате аварии 18 учеников и один взрослый получили легкие травмы, а водители были госпитализированы в тяжелом состоянии. При этом прокуратура в качестве основной версии рассматривает внезапные проблемы со здоровьем у водителя.

