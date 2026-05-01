У США водійка шкільного автобуса знепритомніла за кермом: учні "врятували їй життя" (відео)

У США в окрузі Генкок ледь не сталася трагедія під час звичайного шкільного маршруту: водійка автобуса раптово втратила свідомість просто за кермом через напад астми. У цей момент у салоні перебувало близько 40 школярів, а транспортний засіб продовжував рух дорогою без контролю дорослого.

Як повідомляє Fox News, водійка Лія Тейлор не встигла скористатися інгалятором і знепритомніла прямо під час руху. Автобус почав поступово відхилятися від курсу, і ситуація за лічені секунди стала критичною — будь-яка затримка могла призвести до аварії.

Проте саме в цей момент школярі проявили несподівану зібраність і дорослу рішучість. Першим небезпечну зміну траєкторії помітив 12-річний Джексон Кайснев. Він швидко підбіг до передньої частини автобуса і взяв кермо, намагаючись вирівняти рух. Одночасно інший учень, Дарріус Кларк, дістався до педалі гальма і зумів зупинити автобус.

Після цього кілька дітей допомогли перевести транспорт у безпечне положення на узбіччі. Вони також знайшли інгалятор водійки та передали його їй. Завдяки цьому Лія Тейлор поступово прийшла до тями й змогла відновити дихання.

У школі кажуть, що дії дітей були настільки злагодженими, ніби вони заздалегідь знали, як діяти в подібній ситуації. Директорка середньої школи округу Генкок Мелісса Сосьє в коментарі місцевому телеканалу WLOX зазначила, що зовсім не здивована такою поведінкою учнів — за її словами, вони залишилися спокійними навіть у надзвичайному стресі. Вона підкреслила, що ситуація могла завершитися трагедією, однак завдяки швидкій реакції дітей цього вдалося уникнути.

Сама Лія Тейлор згодом розповіла, що почувається краще і висловила щиру вдячність школярам. Вона наголосила, що саме завдяки їм залишилася живою. Учнів, які брали участь у порятунку, згодом відзначили на шкільному заході — їхню мужність і холоднокровність назвали прикладом для всіх.

