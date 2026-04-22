Смертельна аварія в Болгарії: пасажирський автобус в'їхав у групу українців, є жертви (фото)

У Болгарії поблизу кордону з Туреччиною сталася смертельна аварія за участі автобуса з українськими пасажирами. Двоє людей загинули, ще понад півтора десятка отримали травми, частина з них — у тяжкому стані.

Як повідомляє агентство Novinite, трагедія сталася на ділянці дороги Бургас – Малко-Тирново, неподалік прикордонного пункту пропуску. Там же автобус із групою громадян України, у якому перебували 37 пасажирів та двоє водіїв, зупинився через відсутність пального. Після вимушеної зупинки люди вийшли з салону та перебували позаду транспортного засобу. У цей момент транспорт почав неконтрольовано рухатися назад. Згодом, автобус наїхав на людей, які стояли на дорозі, після чого з’їхав у кювет.

Попередня версія слідства вказує на те, що транспортний засіб самовільно зрушив із місця після зупинки. Однак точні технічні та організаційні причини інциденту наразі встановлюються.

Видання уточнило, що внаслідок наїзду загинули двоє пасажирів, а ще 16 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. У зв’язку з інцидентом, на місце події були оперативно направлені екстрені служби, які розпочали надання допомоги постраждалим.

Зокрема, частину травмованих госпіталізували до медичних закладів у Бургасі, інших доправили до лікарні в Малко-Тирново. Людей, які не потребували негайної госпіталізації, тимчасово розмістили в місцевому центрі, де їм надали базову медичну допомогу та забезпечили необхідними умовами.

За даними місцевої влади, автобус здійснював поїздку до Туреччини в межах організованого перевезення громадян України, серед яких були й особи, що перебували в Болгарії як біженці. Інцидент стався саме під час зупинки транспортного засобу. Після зіткнення автобус перекинувся, однак усіх пасажирів і водіїв вдалося евакуювати. Декільком постраждалим, зокрема дітям, першу допомогу надали ще до прибуття медиків.

Водночас водія автобуса, як пише Novinite, затримали правоохоронці, і наразі вони розслідують усі обставини трагедії.

