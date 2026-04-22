Смертельная авария в Болгарии: пассажирский автобус въехал в группу украинцев, есть жертвы (фото)

В Болгарии вблизи границы с Турцией произошла смертельная авария с участием автобуса с украинскими пассажирами. Два человека погибли, еще более полутора десятков получили травмы, часть из них — в тяжелом состоянии.

Как сообщает агентство Novinite, трагедия произошла на участке дороги Бургас — Малко-Тырново, недалеко от пограничного пункта пропуска. Там же автобус с группой граждан Украины, в котором находились 37 пассажиров и двое водителей, остановился из-за отсутствия горючего. После вынужденной остановки люди вышли из салона и находились позади транспортного средства. В этот момент транспорт начал неконтролируемо двигаться назад. Впоследствии, автобус наехал на людей, которые стояли на дороге, после чего съехал в кювет.

В Болгарии вблизи границы с Турцией произошла смертельная авария с участием автобуса с украинскими пассажирами.

Предварительная версия следствия указывает на то, что транспортное средство самовольно сдвинулось с места после остановки. Однако точные технические и организационные причины инцидента пока устанавливаются.

Издание уточнило, что в результате наезда погибли двое пассажиров, а еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. В связи с инцидентом, на место происшествия были оперативно направлены экстренные службы, которые приступили к оказанию помощи пострадавшим.

В частности, часть травмированных госпитализировали в медицинские учреждения в Бургасе, других доставили в больницу в Малко-Тырново. Людей, которые не нуждались в немедленной госпитализации, временно разместили в местном центре, где им оказали базовую медицинскую помощь и обеспечили необходимыми условиями.

В Болгарии вблизи границы с Турцией произошла смертельная авария с участием автобуса с украинскими пассажирами. Фото: Из открытых источников

По данным местных властей, автобус совершал поездку в Турцию в рамках организованной перевозки граждан Украины, среди которых были и лица, находившиеся в Болгарии как беженцы. Инцидент произошел именно во время остановки транспортного средства. После столкновения автобус перевернулся, однако всех пассажиров и водителей удалось эвакуировать. Нескольким пострадавшим, в том числе детям, первую помощь оказали еще до прибытия медиков.

В то же время водителя автобуса, как пишет Novinite, задержали правоохранители, и сейчас они расследуют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что в конце 2025 года вблизи польского города Бжег произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. По предварительным данным правоохранителей, пятеро из них были гражданами Украины.

Также в прошлом году 9 ноября в Словакии произошла авария на железной дороге: столкнулись два пассажирских поезда, в которых находилось около 800 человек, в том числе среди них — много студентов.