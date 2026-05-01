Путешественник во времени: невестка Трампа развеяла домыслы о младшем сыне президента США

Невестка Дональда Трампа, Лара, опровергла теорию о том, что 20-летний младший сын президента США — "путешественник во времени".

Причиной для появления такой теории стала явная непубличность Бэррона, который в отличие своих сестер и братьев куда реже появляется еа мероприятиях и держит свою жизнь в тайне, пишет The Independent. Это создало вокруг него ореол таинственности и породило много домыслов.

В последнем выпуске подкаста "The Right View with Lara Trump" ведущая заявила, что, увидев вирусные видеоролики о своем родственнике, почувствовала необходимость прокомментировать одно из нелепых утверждений в его защиту.

"Я не пытаюсь никого испортить или разрушить чьи-либо планы. Баррон Трамп не путешественник во времени. Извините, что говорю это. Извините, я сегодня разбила сердца многим людям", — сказала она.

По ее словам, эта теория заговора иллюстрирует, сколько действительно безумных вещей существует в интернете.

"Назовите мне хотя бы одного путешественника во времени. Назовите мне кого-нибудь, кто действительно может сказать, что это реально? Этого не существует, но люди так сильно зашли в тупик с этой историей о том, что Бэррон — путешественник во времени. Я не знаю, что вам сказать. Я думаю, это безумие", — сказала Лара Трамп.

Она добавила, что знает Бэррона 18 лет, видела, как он рос.

"Я думаю, что люди любят цепляться за теории заговора или за вещи, которые кажутся очень надуманными", — подчеркнула родственница Трампа.

Ранее Лара Трамп говорила, что, поскольку к Бэррону большой интерес, особенно в интернете, он предпочитает держаться в тени.

Откуда взялась теория о путешественнике во времени

Основанием для невероятной теории, которую, среди прочих, обсуждал Джо Роган, является то, что американский юрист и писатель Ингерсолл Локвуд (1841-1918) в конце XIX века написал две детские книги, в которых главным героем является богатый мальчик-авантюрист по имени Вильгельм Генрих Себастьян фон Трумп, или барон Трамп.

Этот персонаж фигурирует в двух романах: "Путешествия и приключения маленького барона Трампа и его чудесного пса Булджера" (1889) и "Удивительное подземное путешествие барона Трампа" (1893), которые, как говорят, были вдохновлены увлечением фантастической литературой, вызванным популярностью произведений Льюиса Кэрролла.

В книгах барон Трамп — это одаренный мальчик с "очень активным умом", живущий в замке Трампа, откуда он отправляется в кругосветные приключения, регулярно оскорбляя встречающихся ему персонажей.

Параллели между творчеством Локвуда и эпохой MAGA впервые были отмечены во время первог президентского срока Трампа. Идея о том, что романы основаны на реальных путешествиях Бэррона Трампа в 1890-е годы, расцвела наряду с растущим интересом к самому человеку.

Другой более поздний роман Локвуда, "1900", или "Последний президент", возможно, даже более пророческий, поскольку он рассказывает о популистском кандидате-аутсайдере, побеждающем на президентских выборах в США и приводящем к падению республики.

