Мандрівник у часі: невістка Трампа розвіяла домисли про молодшого сина президента США

Невістка Дональда Трампа, Лара, спростувала теорію про те, що 20-річний молодший син президента США — "мандрівник у часі".

Причиною для появи такої теорії стала очевидна непублічність Беррона, який на відміну від своїх сестер і братів значно рідше з'являється на заходах і тримає власне життя в таємниці, пише The Independent. Це створило навколо нього ореол таємничості і породило багато домислів.

В останньому випуску подкасту "The Right View with Lara Trump" ведуча заявила, що, побачивши вірусні відеоролики про свого родича, відчула необхідність прокоментувати одне з безглуздих тверджень на його захист.

"Я не намагаюся нікого зіпсувати або зруйнувати чиїсь плани. Баррон Трамп не мандрівник у часі. Вибачте, що кажу це. Вибачте, я сьогодні розбила серця багатьом людям", — сказала вона.

За її словами, ця теорія змови ілюструє, скільки справді божевільних речей існує в інтернеті.

"Назвіть мені хоча б одного мандрівника в часі. Назвіть мені кого-небудь, хто дійсно може сказати, що це реально? Цього не існує, але люди так сильно зайшли в глухий кут із цією історією про те, що Беррон — мандрівник у часі. Я не знаю, що вам сказати. Я думаю, це безумство", — сказала Лара Трамп.

Вона додала, що знає Беррона 18 років, бачила, як він ріс.

"Я думаю, що люди люблять чіплятися за теорії змови або за речі, які здаються дуже надуманими", — наголосила родичка Трампа.

Раніше Лара Трамп говорила, що, оскільки до Беррона великий інтерес, особливо в інтернеті, він воліє триматися в тіні.

Звідки взялася теорія про мандрівника в часі

Підставою для неймовірної теорії, яку, серед інших, обговорював Джо Роган, є те, що американський юрист і письменник Інгерсолл Локвуд (1841-1918) наприкінці ХІХ століття написав дві дитячі книжки, в яких головним героєм є багатий хлопчик-авантюрист на ім'я Вільгельм Генріх Себастьян фон Трумп, або барон Трамп.

Цей персонаж фігурує у двох романах: "Подорожі та пригоди маленького барона Трампа і його чудесного пса Булджера" (1889) і "Дивовижна підземна подорож барона Трампа" (1893), які, як кажуть, були натхненні захопленням фантастичною літературою, спричиненим популярністю творів Льюїса Керролла.

У книжках барон Трамп — це обдарований хлопчик з "дуже активним розумом", який живе в замку Трампа, звідки він вирушає в навколосвітні пригоди, регулярно ображаючи персонажів, які йому трапляються.

Паралелі між творчістю Локвуда й епохою MAGA вперше були відзначені під час першого президентського терміну Трампа. Ідея про те, що романи ґрунтуються на реальних подорожах Беррона Трампа в 1890-ті роки, розквітла поряд зі зростаючим інтересом до самої людини.

Інший пізніший роман Локвуда, "1900", або "Останній президент", можливо, навіть більш пророчий, оскільки він розповідає про популістського кандидата-аутсайдера, який перемагає на президентських виборах у США та призводить до падіння республіки.

