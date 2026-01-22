"Знак згори": син Трампа врятував свою подругу від ревнивого росіянина

19-річний син президента Дональда Трампа і його дружини Меланії, Беррон, проявив себе справжнім героєм, коли врятував свою подругу у Великій Британії, перебуваючи у США.

У лондонському суді дівчина, яку бив її колишній хлопець, 22-річний Матвій Румянцев, розповіла, що коли він підняв на неї руку нібито через ревнощі до її дружби із сином президента, вона зателефонувала Беррону по FaceTime, повідомляє The Independent.

Той по відеозв'язку побачив, як з неї знущається бойфренд, і одразу ж зв'язався з владою Великої Британії, повідомивши оператору 911:

"Мені щойно зателефонувала знайома дівчина. Її б'ють".

Назвавши її адресу, він додав:

"Це дійсно надзвичайна ситуація, будь ласка. Мені зателефонувала вона, і якийсь хлопець її б'є", — ідеться в повідомленні.

У Королівському суді Снерсбрука також було показано запис із натільної камери поліції, коли вони прибули на місце події. На ньому видно, як офіцери кажуть потерпілій, що з нею зв'язався хтось зі США.

"Я дружу з Берроном Трампом, сином Дональда Трампа", — сказала вона владі, пояснивши, що раніше дзвонила йому по FaceTime. Потім чути, як один з офіцерів каже колезі: "Схоже, цей інформатор з Америки, найімовірніше, син Дональда Трампа".

Пізніше поліцейські попросили її передзвонити Трампу-молодшому, щоб підтвердити сказане, і на записі чути, як вона каже: "Здрастуй, Берроне, ти дзвонив у поліцію?"

Юнак підтвердив дзвінок.

"Вона зателефонувала мені. Я взяв слухавку, очікуючи простого привітання. Я побачив стелю і почув крики. Я побачив голову чоловіка в слухавці, а потім камера переключилася на неї, яка плакала і отримувала удари", — сказав Беррон про коротку 15-секундну телефонну розмову.

За його словами, зателефонувати в поліцію було найкращим, що він міг зробити.

"Я не збирався передзвонювати і погрожувати йому, тому що це тільки погіршило б ситуацію", — додав він.

Під час перехресного допиту дівчину запитали про її заяви про те, що Трамп "врятував" її, і вона підтвердила свої слова:

"Він допоміг врятувати мені життя. Цей дзвінок був як знак згори в той момент".

Що стосується Матвєєва, то позивачка розповіла, що він напав на неї, зокрема душив, після того, як вони посварилися в січні минулого року. Кілька місяців потому дівчина також подала заяву в поліцію про те, що він двічі зґвалтував її.

Чоловік заперечує всі звинувачення на свою адресу. Як пише The Times, він — росіянин.

Влітку стало відомо, що перший син США зустрічається з таємничою дівчиною. Її ім'я не розголошується.

Також повідомлялося, що Беррон Трамп так і не зміг повною мірою стати частиною студентської тусовки. Головним чином тому, що його всюди супроводжує армія охоронців.

А його кравець розповів, як Трамп-молодший поводиться, коли не перебуває на публіці.