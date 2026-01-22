"Знак свыше": сын Трампа спас свою подругу от ревнивого россиянина

19-летний син президента Дональда Трампа и его жены Мелании, Бэррон, проявил себя настоящим героем, когда спас свою подругу в Великобритании, находясь в США.

В лондонском суде девушка, которую избивал ее бывший парень, 22-летний Матвей Румянцев, рассказала, что когда он поднял на нее руку якобы из-за ревности к ее дружбе с сыном президента, она позвонила Бэррону по FaceTime, сообщает The Independent.

Тот по видеосвязи увидел, как над ней издевается бойфренд, и сразу же связался с властями Великобритании, сообщив оператору 911:

"Мне только что позвонила знакомая девушка. Ее избивают".

Назвав ее адрес, он добавил:

"Это действительно чрезвычайная ситуация, пожалуйста. Мне позвонила она, и какой-то парень ее избивает", — говорится в сообщении.

В Королевском суде Снэрсбрука также была показана запись с нательной камеры полиции, когда они прибыли на место происшествия. На ней видно, как офицеры говорят потерпевшей, что с ней связался кто-то из США.

Відео дня

"Я дружу с Бэрроном Трампом, сыном Дональда Трампа", — сказала она властям, объяснив, что ранее звонила ему по FaceTime. Затем слышно, как один из офицеров говорит коллеге: "Похоже, этот информатор из Америки, скорее всего, сын Дональда Трампа".

Позже полицейские попросили ее перезвонить Трампу-младшему, чтобы подтвердить сказанное, и на записи слышно, как она говорит: "Здравствуй, Бэррон, ты звонил в полицию?"

Юноша подтвердил звонок.

"Она позвонила мне. Я взял трубку, ожидая простого приветствия. Я увидел потолок и услышал крики. Я увидел голову мужчины в трубке, а затем камера переключилась на нее, плачущую и получающую удары", — сказал Бэррон о коротком 15-секундном телефонном разговоре.

По его словам, позвонить в полицию было лучшим, что он мог сделать.

"Я не собирался перезванивать и угрожать ему, потому что это только усугубило бы ситуацию", — добавил он.

Во время перекрестного допроса девушку спросили о ее заявлениях о том, что Трамп "спас" ее, и она подтвердила свои слова:

"Он помог спасти мне жизнь. Этот звонок был как знак свыше в тот момент".

Что касается Матвеева, то истица рассказала, что он напал на нее, в том числе душил, после того, как они поссорились в январе прошлого года. Несколько месяцев спустя девушка также подала заявление в полицию о том, что он дважды изнасиловал ее.

Мужчина отрицает все обвинения в свой адрес. Как пишет The Times, он – россиянин.

Летом стало известно, что первый сын США встречается с таинственной девушкой. Ее имя не разглашается.

Также сообщалось, что Бэррон Трамп так и не смог в полной мере стать частью студенческой тусовки. Главным образом потому, что его повсюду сопровождает армия охранников.

А его портной рассказал, как Трамп-младший ведет себя, когда не находится на публике.