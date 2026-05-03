Госсекретарь США Марко Рубио подработал диджеем на свадьбе (видео)

Марко Рубио, которого часто называют "министром всего", занимает множество должностей в администрации Трампа, являясь государственным секретарем, советником по национальной безопасности и главным архивариусом Национального архива. А теперь оказалось, что это не полный список его "талантов".

"Несколько минут назад, за кулисами — наш великий госсекретарь Марко Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе… Вперед!" — написал заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино в X.

Марко Рубио стал первым государственным секретарем, который также занимал должность советника по национальной безопасности, со времен Генри Киссинджера во время администрации Никсона.

На видео видно, как бывший сенатор от Флориды стоит за диджейским пультом, наклонившись над ноутбуком рядом с другим мужчиной, предположительно, нанятым диджеем. Видны также танцующие люди. Чья это была свадьба – неизвестно.

Президент Дональд Трамп известен тем, что сам выступает в качестве диджея на своих вечеринках в Мар-а-Лаго.

Известно, что Трамп неравнодушен к мюзиклам, но песня, с которой его чаще всего ассоциируют , — это "YMCA" группы Village People.

Президент США часто называет эту песню "гей-гимном нации" и исполняет свой фирменный танец под этот классический диско-трек.

Недавно он признался, что его жена, Мелания, ненавидит, когда он начинает танцевать.

"Ей ужасно не нравится, когда я танцую под то, что иногда называют гей-гимном… она говорит: "Дорогой, пожалуйста, не танцуй. Это не по-президентски", - говорил Трамп в интервью.

Примечательно, но когда хит Village People стал любимой песней Трампа, в самой группе опровергли, что он имеет какое-то отношение к ЛГБТК-сообщесту. Виктор Уиллис, единственный, кто остался из оригинального состава группы, заявил, что это не так. Теперь он угрожает судебными исками тем, кто продолжает утверждать, что песня на самом деле является "гимном ЛГБТК".

Ранее Марко Рубио оказался в центре внимания, когда выяснилось, что Дональд Трамп всем своим приближенным дарит классические мужские туфли своего любимого бренда. И члены администрации вынуждены их носить, даже если это не их стиль.