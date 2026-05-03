Держсекретар США Марко Рубіо підробив діджеєм на весіллі (відео)

Марко Рубіо, якого часто називають "міністром усього", обіймає безліч посад в адміністрації Трампа, будучи державним секретарем, радником з національної безпеки і головним архіваріусом Національного архіву. А тепер виявилося, що це не повний список його "талантів".

"Кілька хвилин тому, за лаштунками — наш великий держсекретар Марко Рубіо також діджеїть на весіллях! Ось він сьогодні ввечері за роботою на сімейному весіллі... Вперед!" — написав заступник глави адміністрації Білого дому Ден Скавіно в X.

Марко Рубіо став першим державним секретарем, який також обіймав посаду радника з національної безпеки, з часів Генрі Кіссінджера під час адміністрації Ніксона.

На відео видно, як колишній сенатор від Флориди стоїть за діджейським пультом, нахилившись над ноутбуком поруч з іншим чоловіком, імовірно, найнятим діджеєм. Видно також людей, які танцюють. Чиє це було весілля — невідомо.

Президент Дональд Трамп відомий тим, що сам виступає як діджей на своїх вечірках у Мар-а-Лаго.

Відомо, що Трамп небайдужий до мюзиклів, але пісня, з якою його найчастіше асоціюють, — це "YMCA" гурту Village People.

Президент США часто називає цю пісню "гей-гімном нації" і виконує свій фірмовий танець під цей класичний диско-трек.

Нещодавно він зізнався, що його дружина, Меланія, ненавидить, коли він починає танцювати.

"Їй страшенно не подобається, коли я танцюю під те, що іноді називають гей-гімном... вона каже: "Дорогий, будь ласка, не танцюй. Це не по-президентськи", — говорив Трамп в інтерв'ю.

Примітно, але коли хіт Village People став улюбленою піснею Трампа, у самій групі спростували, що він має якийсь стосунок до ЛГБТК-спільноти. Віктор Вілліс, єдиний, хто залишився з оригінального складу групи, заявив, що це не так. Тепер він погрожує судовими позовами тим, хто продовжує стверджувати, що пісня насправді є "гімном ЛГБТК".

Раніше Марко Рубіо опинився в центрі уваги, коли з'ясувалося, що Дональд Трамп усім своїм наближеним дарує класичні чоловічі туфлі свого улюбленого бренду. І члени адміністрації змушені їх носити, навіть якщо це не їхній стиль.