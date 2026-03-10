Ніхто не йде без подарунка: Трамп дарує своїм шанувальникам несподіваний предмет одягу

Виявилося, що президент США дуже любить класичні чоловічі туфлі за 145 доларів від американського бренду Florsheim. І тепер обдаровує ними весь Білий дім.

Дональд Трамп дарує взуття главам відомств, детективам, радникам Білого дому і VIP-персонам. "Ви отримали туфлі?" — запитує він на засіданнях кабінету міністрів. Деякі люди зашнуровували їх в Овальному кабінеті. Під час обідньої зустрічі в січні Трамп раптово переключився на свої "неймовірні" нові туфлі і подарував Такеру Карлсону пару коричневих туфель-брог, розповідає WSJ.

Трамп обрав улюблений бренд взуття і обдаровує туфлями всіх навколо Фото: Соцсети

"Вони є у всіх хлопців", — сказала одна співробітниця Білого дому. Інша пожартувала: "Це смішно, тому що всі бояться їх не носити".

Трамп закохався у Florsheim, американський бренд, який уже понад століття поєднує комфорт і стиль. Вони також доступні за ціною: багато пар коштують 145 доларів.

Президент США став вгадувати розмір взуття людей просто перед ними. Він просить помічника зробити замовлення, і через тиждень у Білий дім приходить коричнева коробка Florsheim. За словами людей, знайомих із цим ритуалом, Трамп іноді підписує коробку або прикріплює записку з подякою.

79-річний мільярдер, відомий своїми дорогими костюмами Brioni, довгими червоними краватками і любов'ю до золота, наприкінці минулого року почав шукати взуття, в якому йому було б комфортніше після робочого дня, і зупинив свій вибір на Florsheim. Трампу вони так сподобалися, що він почав роздавати їх друзям, співробітникам і шанувальникам. Він сам оплачує взуття, заявили в Білому домі, тож це особливий подарунок від Трампа.

Трамп дарує всім зручні туфлі від свого улюбленого бренду Фото: The White House

У віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо є такі туфлі. Також вони є у міністра транспорту Шона Даффі, міністра оборони Піта Гегсета, міністра торгівлі Говарда Лютника, директора з комунікацій Трампа Стівена Ченга, заступника глави адміністрації Джеймса Блера і спічрайтера Росса Вортінгтона. У ведучого Fox News Шона Ханніті та сенатора Ліндсі Грема теж є по парі.

На фотографії зображені туфлі президента Дональда Трампа під час його спілкування з представниками ЗМІ.

Одержувачі взуття Florsheim стали носити свої туфлі в присутності Трампа, деякі, мабуть, з небажанням. Один із міністрів кабінету міністрів поскаржився, що йому довелося прибрати в шафу свої Louis Vuitton, як розповіли люди, які чули скаргу.

Офіційно Білий дім не підтвердив вибір Трампом взуття Florsheim. Один з одержувачів сказав, що у Трампа в офісі є ціла колекція таких туфель.

Томас Флоршейм-молодший, який володіє брендом, сказав, що йому нічого не відомо про замовлення президента США на взуття. Генеральний директор Weyco Group і представник п'ятого покоління сім'ї Флоршейм ввічливо відмовився від подальших коментарів.

Тепер у всього Білого дому є пара туфель від Florsheim Фото: Соцсети

Компанія Florsheim була заснована 1892 року в Чикаго Зигмундом Флоршеймом, німецьким іммігрантом і шевцем, і його сином Мілтоном. За століття до того, як Трамп почав ставити своє ім'я на все підряд, Florsheim вишивала свій бренд на взутті і відкривала фірмові магазини по всій країні. Компанія екіпірувала американських солдатів під час обох світових воєн. Пізніше вона скористалася бумом торгових центрів. Президент Гаррі Труман носив їхнє взуття. Майкл Джексон танцював місячну ходу в лоферах Florsheim.

Рубіо і Венс отримали свої лофери Florsheim після грудневої зустрічі в Овальному кабінеті.

Як згадував Венс під час заходу, що проходив пізніше того ж дня на честь лауреата премії Кеннеді-центру Сильвестра Сталлоне, Трамп раптово заявив, що у них "жахливе взуття", запитав про розмір і дістав каталог.

"Президент відкидається на спинку крісла і каже: "Знаєте, за розміром взуття можна багато чого сказати про людину", — розповів Венс.

Марко Рубіо вже був знайомий з цією маркою. Коли він балотувався в президенти проти Трампа в 2016 році, його помітили в Нью-Гемпширі в стильних чорних черевиках на підборах.

Марко Рубіо теж отримав подарунок Фото: Соцсети

Подарунки від президентів США стали звичайним явищем у 1880-х роках. Різдвяні індички десятиліттями були найпопулярнішим подарунком для співробітників Білого дому. Франклін Д. Рузвельт роздавав брелоки зі своїм шотландським тер'єром Фалою. Ліндон Джонсон пропонував відвідувачам електричні зубні щітки з президентською печаткою. Джордж Буш-молодший любив запонки.

Трамп роздає кепки MAGA, часто із запасів, які він зберігає в імпровізованому сувенірному магазині біля Овального кабінету. Йому подобаються президентські монети, і відомо, що він дарує фотографії себе і своїх співробітників або чорні маркери Sharpie, якими він підписує офіційні документи. Взуття виводить його щедрість на новий рівень.

