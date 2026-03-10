Никто не уходит без подарка: Трамп дарит своим поклонникам неожиданный предмет одежды

Оказалось, что президент США очень любит классические мужские туфли за 145 долларов от американского бренда Florsheim. И теперь одаривает ими весь Белый дом.

Дональд Трамп дарит обувь главам ведомств, детективам, советникам Белого дома и VIP-персонам. "Вы получили туфли?" — спрашивает он на заседаниях кабинета министров. Некоторые люди зашнуровывали их в Овальном кабинете. Во время обеденной встречи в январе Трамп внезапно переключился на свои "невероятные" новые туфли и подарил Такеру Карлсону пару коричневых туфель-брог, рассказывает WSJ.

"Они есть у всех парней", — сказала одна сотрудница Белого дома. Другая пошутила: "Это смешно, потому что все боятся их не носить".

Трамп влюбился в Florsheim, американский бренд, который уже более века сочетает комфорт и стиль. Они также доступны по цене: многие пары стоят 145 долларов.

Президент США стал угадывать размер обуви людей прямо перед ними. Он просит помощника сделать заказ, и через неделю в Белый дом приходит коричневая коробка Florsheim. По словам людей, знакомых с этим ритуалом, Трамп иногда подписывает коробку или прикрепляет записку с благодарностью.

79-летний миллиардер, известный своими дорогими костюмами Brioni, длинными красными галстуками и любовью к золоту, в конце прошлого года начал искать обувь, в которой ему было бы комфортнее после рабочего дня, и остановил свой выбор на Florsheim. Трампу они так понравились, что он начал раздавать их друзьям, сотрудникам и поклонникам. Он сам оплачивает обувь, заявили в Белом доме, так что это особенный подарок от Трампа.

У вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио есть такие туфли. Также они есть у министра транспорта Шона Даффи, министра обороны Пита Хегсета, министра торговли Говарда Лютника, директора по коммуникациям Трампа Стивена Ченга, заместителя главы администрации Джеймса Блэра и спичрайтера Росса Уортингтона. У ведущего Fox News Шона Ханнити и сенатора Линдси Грэма тоже есть по паре.

Получатели обуви Florsheim стали носить свои туфли в присутствии Трампа, некоторые, по-видимому, с неохотой. Один из министров кабинета министров пожаловался, что ему пришлось убрать в шкаф свои Louis Vuitton, как рассказали люди, слышавшие жалобу.

Официально Белый дом не подтвердил выбор Трампом обуви Florsheim. Один из получателей сказал, что у Трампа в офисе есть целая коллекция таких туфель.

Томас Флоршейм-младший, который владеет брендом, сказал, что ему ничего не известно о заказах президента США на обувь. Генеральный директор Weyco Group и представитель пятого поколения семьи Флоршейм вежливо отказался от дальнейших комментариев.

Компания Florsheim была основана в 1892 году в Чикаго Зигмундом Флоршеймом, немецким иммигрантом и сапожником, и его сыном Милтоном. За столетие до того, как Трамп начал ставить свое имя на все подряд, Florsheim вышивала свой бренд на обуви и открывала фирменные магазины по всей стране. Компания экипировала американских солдат во время обеих мировых войн. Позже она воспользовалась бумом торговых центров. Президент Гарри Труман носил их обувь. Майкл Джексон танцевал лунную походку в лоферах Florsheim.

Рубио и Вэнс получили свои лоферы Florsheim после декабрьской встречи в Овальном кабинете.

Как вспоминал Вэнс во время мероприятия, проходившего позже в тот же день в честь лауреата премии Кеннеди-центра Сильвестра Сталлоне, Трамп внезапно заявил, что у них "ужасная обувь", спросил про размер и достал каталог.

"Президент откидывается на спинку кресла и говорит: "Знаете, по размеру обуви можно многое сказать о человеке", — рассказал Вэнс.

Марко Рубио уже был знаком с этой маркой. Когда он баллотировался в президенты против Трампа в 2016 году, его заметили в Нью-Гэмпшире в стильных черных ботинках на каблуках.

Подарки от президентов США стали обычным явлением в 1880-х годах. Рождественские индейки десятилетиями были самым популярным подарком для сотрудников Белого дома. Франклин Д. Рузвельт раздавал брелоки со своим шотландским терьером Фалой. Линдон Джонсон предлагал посетителям электрические зубные щетки с президентской печатью. Джордж Буш-младший любил запонки.

Трамп раздает кепки MAGA, часто из запасов, которые он хранит в импровизированном сувенирном магазине возле Овального кабинета. Ему нравятся президентские монеты, и известно, что он дарит фотографии себя и своих сотрудников или черные маркеры Sharpie, которыми он подписывает официальные документы. Обувь выводит его щедрость на новый уровень.

