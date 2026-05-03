"Танцевали на снарядах": десятки тысяч людей устроили вечеринку на военном полигоне

Около 20 тысяч участников собрались в субботу на нелегальную рейв-вечеринку в центральной Франции. В то же время местные власти предупреждают, что на этом месте есть риски из-за кучи невзорвавшихся боеприпасов.

Сама рейв-пати началась в субботу вблизи города Бурж. Организаторы ожидают, что на пике мероприятия в этот выходной на месте соберутся до 30 тысяч человек из Франции и соседних стран, сообщает Euroaktiv.

"Несмотря на незаконный характер события, правительство мобилизовалось, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать неудобства, прежде всего для жителей окрестных районов", — говорится в заявлении префектуры.

Главный региональный чиновник Филипп Ле Муан Сюрзюр в комментарии AFP назвал площадку "крайне опасной из-за возможного наличия невзорвавшихся боеприпасов". По его словам, современные снаряды угрозы не представляют, однако он предостерег гуляк от прогулок в окрестных лесах из-за риска от старых артиллерийских снарядов.

"Эта площадка используется уже 150 лет, и мы знаем, что там потенциально могут быть старые снаряды", — сказал он.

Чиновник добавил, что саперы находят регулярно неразорвавшиеся снаряды. В то же время участники воспринимают массовую вечеринку не только как возможность отдохнуть, но и как протест против ужесточения законодательства в отношении нелегальных техно-собраний.

"Я слышал, что будет много людей, но когда оказываешься там — все равно шокирует видеть столько людей в одном месте", — рассказал 22-летний мужчина, пожелавший остаться анонимным.

19-летний участник назвал явку "мощным сигналом против репрессий". Сейчас на месте происшествия дежурили около 600 полицейских и 45 пожарных.

"Мы готовимся к громкой ночи. Возможно, не будем спать всю ночь", — сказала Эдит Ракено, руководительница села Корнюс, расположенного менее чем в двух километрах от места происшествия.

Серьезных инцидентов зафиксировано не было. На месте происшествия медики оказали помощь лишь нескольким лицам с незначительными травмами.

