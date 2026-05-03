"Танцювали на снарядах": десятки тисяч людей влаштували вечірку на воєнному полігоні

Близько 20 тисяч учасників зібралися в суботу на нелегальну рейв-вечірку у центральній Франції. Водночас місцева влада попереджає, що на цьому місці є ризики через купу невибухлих боєприпасів.

Сама рейв-паті розпочалася в суботу поблизу міста Бурж. Організатори очікують, що на піку заходу цього вихідного на місці зберуться до 30 тисяч людей із Франції та сусідніх країн, повідомляє Euroaktiv.

"Попри незаконний характер події, уряд мобілізувався, щоб забезпечити безпеку та мінімізувати незручності, насамперед для мешканців навколишніх районів", — йдеться в заяві префектури.

Головний регіональний чиновник Філіп Ле Муан Сюрзюр у коментарі AFP назвав майданчик "вкрай небезпечним через можливу наявність невибухлих боєприпасів". За його словами, сучасні снаряди загрози не становлять, однак він застеріг гуляк від прогулянок у навколишніх лісах через ризик від старих артилерійських снарядів.

"Цей майданчик використовується вже 150 років, і ми знаємо, що там потенційно можуть бути старі снаряди", — сказав він.

Чиновник додав, що сапери знаходять регулярно нерозірвані снаряди. Водночас учасники сприймають масову вечірку не лише як можливість відпочити, а й як протест проти посилення законодавства щодо нелегальних техно-зібрань.

"Я чув, що буде багато людей, але коли опиняєшся там — все одно шокує бачити стільки людей в одному місці", — розповів 22-річний чоловік, який побажав залишитися анонімним.

19-річний учасник назвав явку "потужним сигналом проти репресій". Наразі на місці події чергували близько 600 поліцейських та 45 пожежників.

"Ми готуємося до гучної ночі. Можливо, не спатимемо всю ніч", — сказала Едіт Ракено, очільниця села Корнюс, розташованого менш ніж за два кілометри від місця події.

Серйозних інцидентів зафіксовано не було. На місці події медики надали допомогу лише кільком особам із незначними травмами.

