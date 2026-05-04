Йонас Первый: в Швейцарии впервые с 13 века появился король и власти ничего не могут с этим поделать

Йонас Лаувинер, 31-летний швейцарец, воспользовался лазейкой в ​​законе, чтобы без уплаты налогов перевести на свое имя 117 000 квадратных метров бесхозной земли и провозгласил себя правителем собственного королевства.

31-летний Йонас Лаувинер, проживающий в Швейцарии, превратил юридическую лазейку в стране в возможность. Согласно правилам, участки земли, числящиеся в земельном реестре как "невостребованные", можно бесплатно запросить, обратившись в муниципалитет. Заметив эту деталь, Лаувинер изучил земельные реестры и выявил невостребованные участки. В итоге он занял эти земли, стал взимать налог за проезд по ним, а потом и вовсе объявил себя королем, которого в Швейцарии не было с 1291 года, когда кантоны объединились в конфедерацию и вышли из-под власти Священной Римской Империи и Габсбургов. Фокус собрал все, что известно о швейцарском "короле" Йонасе Лаувинере.

Відео дня

Йонас Лаувинер использовал законодательство Швейцарии, чтобы обзавестись землей

Общая площадь собранных участков Йонаса достигла 117 000 квадратных метров, и на этих территориях также было обнаружено 83 дороги и даже улицы в городах. Активное использование некоторых дорог, принадлежащих Лаувинеру, в жилых комплексах привело к конфликтам между местными жителями и муниципалитетами. Выяснилось, что молодой человек вымогал деньги у людей, пользующихся этими дорогами, под видом "платы за обслуживание". Кроме того, среди обвинений фигурировало то, что Лаувинер взимал плату с желающих строить рядом с этими дорогами за проезд и разрешения на строительство.

В итоге Лаувинер провозгласил себя "королем" и описал этот процесс как "военную операцию". Заявив, что все транзакции он осуществлял в цифровом формате, Лаувинер утверждал, что завладел этими землями "без пролития крови".

Йонас Лаувинер

Лаувинер, управлявший своим "дворцом" в здании в Бургдорфе, заявил, что не представляет угрозы для швейцарского государства и уверен, что конституционные монархии не являются проблемой, если ими правильно управлять.

Йонас Лаувинер короновался и обзавелся короной Фото: Соцсети

Инициатива Лаувинера подверглась резкой критике со стороны политиков и местных чиновников. Член городского совета назвал ситуацию "скандалом", заявив, что Лаувинер потребовал либо присвоить его имя захваченной им дороге, либо выплатить 140 000 фунтов стерлингов за ее передачу. Иск о "злоупотреблениях", поданный адвокатом Лорисом Фабрицио Майнарди, был отклонен судом.

В связи с растущим недовольством некоторые кантоны, в частности Берн, приняли меры. Новые правила предусматривают обязательное предоставление невостребованных земель в первую очередь муниципалитетам. Цель – предотвратить повторение подобных инцидентов.

У Йонаса есть земля и он назвал ее своим королевством Фото: Соцсети

Тем временем Йонас Лаувинер выиграл очередной суд. Ему разрешили оставить списанный броневик БРДМ-2, которую "король" импортировал из Германии. Машина была зарегистрирована в кантоне Цуг. После переезда Лаувинера в кантон Берн местные власти аннулировали лицензию на транспортное средство и номерные знаки из-за соображений безопасности. В частности, сотрудники дорожной полиции указали на острые края бронированной машины.

Административный суд заявил, что не существует нормативного акта, который бы принципиально запрещал регистрацию бывших военных автомобилей для гражданского дорожного движения.

Йонас Лаувинер, король Швейцарии — что о нем известно

Йонас является гражданином Швейцарии: его отец местный, а мать – марокканка. Йонас Лаувинер родился 15 сентября 1994 года в Унтерзеене, кантон Берн. Он работал в ИТ, получил лицензию пилота, с 2014 по 2018 год он служил в армии, и в этот период "глубоко проникся дисциплиной, структурой и ответственностью". В свой 20-й день рождения он получил от отца свой первый участок земли — небольшой сельскохозяйственный луг в Леуке, о котором давно мечтал. Это стало отправной точкой для его дальнейшей миссии.

На сайте "короля" сказано, что его "увлечение историей, собственностью и открытыми пространствами переросло в целенаправленный интерес к поиску и приобретению земли, не имеющей нынешнего владельца".

Коронация Йонаса Лаувинера

В 2019 году он короновался в церкви Нидегг в Берне – символическая церемония, посредством которой он определил себя как суверенного деятеля, управляющего своими собственными делами. Позже он привлек к себе внимание общественности благодаря освещению в СМИ и стал известен как "король Бургдорфа" – титул, который он сам никогда не использовал. Затем немецкие и международные СМИ стали называть его "королем Швейцарии". Он принял это прозвище, потому что оно соответствовало его исключительной жизни. Сегодня он известен как "король Швейцарии", поскольку никто другой никогда не делал и не заявлял ничего подобного. А также, как "король и император Лаувинской империи".

Однако Швейцария остается федеративной республикой, и его титул не имеет официального признания. Звание "король" — это, по большей части, личный бренд, используемый для привлечения внимания к его деятельности.

Титул "короля" неофициальный, но Лаувинер прославился на весь мир Фото: Соцсети

Напомним, в 2025 году в Германии арестовали "короля рейхсбюргеров". Петер Фитцек называл себя королем Германии и возглавлял ультраправое объединение рейхсбюргеров, или "граждан рейха", которые не признавали законным современное немецкое государство.

Также мы рассказывали, как врач из Германии стал королем Нигера.