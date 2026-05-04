Йонас Перший: у Швейцарії вперше з 13 століття з'явився король і влада нічого не може з цим вдіяти

Йонас Лаувінер, 31-річний швейцарець, скористався лазівкою в законі, щоб без сплати податків перевести на своє ім'я 117 000 квадратних метрів безгоспної землі і проголосив себе правителем власного королівства.

31-річний Йонас Лаувінер, який проживає у Швейцарії, перетворив юридичну лазівку в країні на можливість. Згідно з правилами, ділянки землі, що значаться в земельному реєстрі як "невитребувані", можна безоплатно запросити, звернувшись до муніципалітету. Помітивши цю деталь, Лаувінер вивчив земельні реєстри і виявив невитребувані ділянки. У підсумку він зайняв ці землі, став стягувати податок за проїзд ними, а потім і зовсім оголосив себе королем, якого в Швейцарії не було з 1291 року, коли кантони об'єдналися в конфедерацію і вийшли з-під влади Священної Римської Імперії та Габсбургів. Фокус зібрав усе, що відомо про швейцарського "короля" Йонаса Лаувінера.

Відео дня

Йонас Лаувінер використовував законодавство Швейцарії, щоб обзавестися землею

Загальна площа зібраних ділянок Йонаса сягнула 117 000 квадратних метрів, і на цих територіях також було виявлено 83 дороги і навіть вулиці в містах. Активне використання деяких доріг, що належать Лаувінеру, у житлових комплексах призвело до конфліктів між місцевими жителями і муніципалітетами. З'ясувалося, що молодий чоловік вимагав гроші у людей, які користуються цими дорогами, під виглядом "плати за обслуговування". Крім того, серед звинувачень фігурувало те, що Лаувінер стягував плату з охочих будувати поруч із цими дорогами за проїзд і дозволи на будівництво.

У підсумку Лаувінер проголосив себе "королем" і описав цей процес як "військову операцію". Заявивши, що всі транзакції він здійснював у цифровому форматі, Лаувінер стверджував, що заволодів цими землями "без пролиття крові".

Йонас Лаувінер

Лаувінер, який керував своїм "палацом" у будівлі в Бургдорфі, заявив, що не становить загрози для швейцарської держави і впевнений, що конституційні монархії не є проблемою, якщо ними правильно управляти.

Йонас Лаувінер коронувався і обзавівся короною Фото: Соцсети

Ініціатива Лаувінера зазнала різкої критики з боку політиків і місцевих чиновників. Член міської ради назвав ситуацію "скандалом", заявивши, що Лаувінер зажадав або присвоїти його ім'я захопленій ним дорозі, або виплатити 140 000 фунтів стерлінгів за її передачу. Позов про "зловживання", поданий адвокатом Лорісом Фабріціо Майнарді, був відхилений судом.

У зв'язку зі зростаючим невдоволенням деякі кантони, зокрема Берн, вжили заходів. Нові правила передбачають обов'язкове надання невитребуваних земель насамперед муніципалітетам. Мета — запобігти повторенню подібних інцидентів.

У Йонаса є земля і він назвав її своїм королівством Фото: Соцсети

Тим часом Йонас Лаувінер виграв черговий суд. Йому дозволили залишити списаний броньовик БРДМ-2, яку "король" імпортував із Німеччини. Машина була зареєстрована в кантоні Цуг. Після переїзду Лаувінера в кантон Берн місцева влада анулювала ліцензію на транспортний засіб і номерні знаки через міркування безпеки. Зокрема, співробітники дорожньої поліції вказали на гострі краї броньованої машини.

Адміністративний суд заявив, що не існує нормативного акта, який би принципово забороняв реєстрацію колишніх військових автомобілів для цивільного дорожнього руху.

Йонас Лаувінер, король Швейцарії — що про нього відомо

Йонас є громадянином Швейцарії: його батько місцевий, а мати — марокканка. Йонас Лаувінер народився 15 вересня 1994 року в Унтерзеені, кантон Берн. Він працював в ІТ, отримав ліцензію пілота, з 2014 по 2018 рік він служив в армії, і в цей період "глибоко перейнявся дисципліною, структурою і відповідальністю". У свій 20-й день народження він отримав від батька свою першу ділянку землі — невеличкий сільськогосподарський луг у Леуку, про який давно мріяв. Це стало відправною точкою для його подальшої місії.

На сайті "короля" сказано, що його "захоплення історією, власністю і відкритими просторами переросло в цілеспрямований інтерес до пошуку і придбання землі, яка не має нинішнього власника".

Коронація Йонаса Лаувінера

У 2019 році він коронувався в церкві Нідегг у Берні — символічна церемонія, за допомогою якої він визначив себе як суверенного діяча, який керує своїми власними справами. Пізніше він привернув до себе увагу громадськості завдяки висвітленню в ЗМІ і став відомий як "король Бургдорфа" — титул, який він сам ніколи не використовував. Потім німецькі та міжнародні ЗМІ стали називати його "королем Швейцарії". Він прийняв це прізвисько, тому що воно відповідало його винятковому життю. Сьогодні він відомий як "король Швейцарії", оскільки ніхто інший ніколи не робив і не заявляв нічого подібного. А також, як "король та імператор Лаувінської імперії".

Однак Швейцарія залишається федеративною республікою, і його титул не має офіційного визнання. Звання "король" — це, здебільшого, особистий бренд, який використовується для привернення уваги до його діяльності.

Титул "короля" неофіційний, але Лаувінер прославився на весь світ Фото: Соцсети

Нагадаємо, 2025 року в Німеччині заарештували "короля рейхсбюргерів". Петер Фітцек називав себе королем Німеччини й очолював ультраправе об'єднання рейхсбюргерів, або "громадян рейху", які не визнавали законною сучасну німецьку державу.

Також ми розповідали, як лікар із Німеччини став королем Нігеру.