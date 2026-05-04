Район оцепили спецслужбы: возле Белого дома произошла стрельба, есть раненый, — СМИ (видео)

4 мая возле Белого дома в Вашингтоне раздались выстрелы: СМИ сообщают о стрельбе. Район вокруг оцепили американские спецслужбы.

Вероятно, именно в это время президент США Дональд Трамп находился внутри Белого дома, ведь политик участвует в саммите малого бизнеса. О выстрелах сообщает Reuters.

По информации агентства со ссылкой на данные Секретной службы США, в результате стрельбы известно об одном раненом человеке. Его состояние неизвестно.

"Сотрудники Секретной службы США находятся на месте стрельбы с участием офицера на углу 15-й улицы и проспекта Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек был ранен правоохранителями; его состояние пока неизвестно", — заявили в службе.

