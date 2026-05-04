Район оточили спецслужби: біля Білого дому сталася стрілянина, є поранений, — ЗМІ (відео)

4 травня поблизу Білого дому у Вашингтоні пролунали постріли: ЗМІ повідомляють про стрілянину. Район довкола оточили американські спецслужби.

Ймовірно, саме у цей час президент США Дональд Трамп перебував усередині Білого дому, адже політик бере участь у саміті малого бізнесу. Про постріли повідомляє Reuters.

За інформацією агентства з посиланням на дані Секретної служби США, внаслідок стрілянини відомо про одну поранену людину. Її стан невідомий.

"Співробітники Секретної служби США перебувають на місці стрілянини за участю офіцера на розі 15-ї вулиці та проспекту Незалежності у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна людина була поранена правоохоронцями; її стан наразі невідомий", — заявили у службі.

