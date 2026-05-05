Без сети и связи: в Москве и Петербурге зафиксировали сбои мобильного интернета

В Москве и Санкт-Петербурге возникли перебои в работе мобильного интернета. О проблемах также сообщают жители Подмосковья и других регионов России.

Об этом сообщили корреспонденты российского издания РБК.

Согласно данным сервисов Downdetector и "Сбой.рф", количество жалоб начало резко расти примерно с 08:00 5 мая. Перебои зафиксировали у пользователей операторов МТС, Т2, "Мегафон", "Билайн" и Yota, причем у Т2 аналогичные проблемы наблюдаются и в Московской области. Пользователи также отмечают, что не работают даже сайты из так называемых "белых списков".

В Москве из-за сбоев возникли трудности с оплатой и работой терминалов, в некоторых местах проблемы начались еще накануне вечером. О перебоях сообщают и жители Тюменской, Челябинской и Иркутской областей, а также Татарстана и Республики Марий Эл.

Напомним, в Москве с 5 по 9 мая вводят временные ограничения работы мобильного интернета и SMS во время подготовки к праздничным мероприятиям.

Операторы мобильной связи уже начали рассылать соответствующие сообщения абонентам. В них предупреждают о возможных перебоях связи.

По данным СМИ, ограничения могут действовать не только в центре Москвы, но и по всей территории в пределах МКАД.

В сентябре 2025 года глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала интернет "недружественной" для России сетью. По ее словам, связь с "глобальной паутиной" делает ресурсы государственных органов уязвимыми к кибератакам.