Без мережі та зв'язку: у Москві та Петербурзі зафіксували збої мобільного інтернету

У Москві та Санкт-Петербурзі виникли перебої в роботі мобільного інтернету. Про проблеми також повідомляють жителі Підмосков’я та інших регіонів Росії.

Про це повідомили кореспонденти російського видання РБК.

Згідно з даними сервісів Downdetector і «Сбой.рф», кількість скарг почала різко зростати приблизно з 08:00 5 травня. Перебої зафіксували у користувачів операторів МТС, Т2, “Мегафон”, “Білайн” і Yota, причому у Т2 аналогічні проблеми спостерігаються і в Московській області. Користувачі також зазначають, що не працюють навіть сайти з так званих «білих списків».

У Москві через збої виникли труднощі з оплатою та роботою терміналів, у деяких місцях проблеми почалися ще напередодні ввечері. Про перебої повідомляють і жителі Тюменської, Челябінської та Іркутської областей, а також Татарстану і Республіки Марій Ел.

Нагадаємо, у Москві з 5 по 9 травня запроваджують тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету та SMS під час підготовки до святкових заходів.

Оператори мобільного зв’язку вже почали розсилати відповідні повідомлення абонентам. У них попереджають про можливі перебої зв’язку.

За даними ЗМІ, обмеження можуть діяти не лише в центрі Москви, а й по всій території в межах МКАД.

У вересні 2025 року голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова назвала інтернет "недружньою" для Росії мережею. За її словами, зв'язок із "глобальною павутиною" робить ресурси державних органів уразливими до кібератак.