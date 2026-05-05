Опубликовали статью: в России бросили за решетку разработчиков гиперзвуковых ракет, — СМИ

Ученые из РФ Валерий Звегинцев и Владислав Галкин работали в области гиперзвуковых исследований.

Суд в Новороссийске приговорил ученых-физиков 82-летнего Валерия Звегинцева и 71-летнего Владислава Галкина к 12 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима каждый по обвинению в "государственной измене". Об этом пишет The Moscow Times.

Основанием для уголовного дела стала научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале.

Издание сообщает, что Валерий Звегинцев работал в Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича и создал лабораторию "Аэрогазодинамика больших скоростей". Его арестовали в апреле 2023 года. А дальше силовики пришли за его коллегой Владиславом Галкиным из Томска.

Российские следователи считают, что опубликованные материалы в статье содержали сведения, связанные с разработкой гиперзвуковых технологий, и квалифицировали это действие как передачу секретной информации. Ученым не помог даже тот факт, что до публикации статья прошла две независимые экспертизы, которые не нашли в ней государственной тайны.

Российские силовики считают, что описанные в статье технологии могут быть связаны с разработкой российских ракет "Кинжал", "Циркон", "Авангард" и "Сармат".

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. До вступления приговора в законную силу Звегинцев и Галкин будут находиться под домашним арестом.

Издание напоминает, что по похожим обвинениям бросили в тюрьму других российских ученых из этого института. В частности, в 2024 году бывший директор института Александр Шиплюк получил 15 лет лишения свободы, а ученый Анатолий Маслов — 14 лет.

