Опублікували статтю: у Росії кинули за ґрати розробників гіперзвукових ракет, — ЗМІ

Вчені з РФ Валерій Звєгінцев та Владислав Галкін працювали в галузі гіперзвукових досліджень.

Суд у Новоросійську засудив вчених-фізиків 82-річного Валерія Звєгінцева та 71-річного Владислава Галкіна до 12 років і 6 місяців ув’язнення у колонії суворого режиму кожен за звинуваченням у "державній зраді". Про це пише The Moscow Times.

Підставою для кримінальної справи стала наукова стаття з газової динаміки, що була опублікована в іранському журналі.

Видання повідомляє, що Валерій Звєгінцев працював в Інституті теоретичної та прикладної механіки імені Християновича і створив лабораторію "Аерогазодинаміка великих швидкостей". Його арештували у квітні 2023 року. А далі силовики прийшли за його колегою Владиславом Галкіним із Томська.

Російські слідчі вважають, що опубліковані матеріали у статті містили відомості, що були пов'язані з розробкою гіперзвукових технологій, і кваліфікували цю дію як передачу секретної інформації. Науковцям не допоміг навіть той факт, що до публікації стаття пройшла дві незалежні експертизи, які не знайшли у ній державної таємниці.

Російські силовики вважають, що описані в статті технології можуть бути пов'язані з розробкою російських ракет "Кинджал", "Циркон", "Авангард" і "Сармат".

Судовий процес відбувався за закритими дверима. До набрання вироком законної сили Звєгінцев і Галкін перебуватимуть під домашнім арештом.

Видання нагадує, що за схожими звинуваченнями кинули до в'язниці інших російських вчених з цього інституту. Зокрема, у 2024 році колишній директор інституту Олександр Шиплюк отримав 15 років позбавлення волі, а вчений Анатолій Маслов – 14 років.

Нагадаємо, що третій за рахунком заступник Шойгу опинився за ґратами у РФ. Генерала армії Павла Попова, який перебуває під санкціями ЄС, засудили до 19 років колонії суворого режиму. Генерала звинувачують в отриманні хабаря.

А 2024 року в Росії заарештували ще одного заступника Сергія Шойгу — Тимура Іванова , якому інкримінували отримання хабаря в особливо великому розмірі. Зрештою до цього обвинувачення приєднали ще обвинувачення в розкраданні та злочинній змові і 1 липня 2025 року Мосміськсуд засудив Тимура Іванова до 13 років колонії загального режиму.