Война с Ираном могла толкнуть нападавшего на покушение против Трампа, — Reuters

Американская разведка пришла к предварительному выводу, что война США и Израиля с Ираном могла повлиять на мотивы Коула Аллена, которого обвиняют в попытке покушения на президента США Дональда Трампа. Оно произошло во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что подозреваемый имел "многочисленные социальные и политические претензии", а его публикации в соцсетях с критикой действий США в отношении Ирана могли повлиять на решение совершить нападение, сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел 25 апреля в отеле Washington Hilton во время ежегодного ужина журналистов Белого дома с участием Дональда Трампа, членов его администрации и около 2500 гостей. По данным следствия, вооруженный мужчина открыл огонь по агенту Секретной службы США на контрольно-пропускном пункте, однако был задержан еще до того, как добрался до главного зала мероприятия.

Министерство внутренней безопасности США определило американо-израильскую войну с Ираном как потенциальный мотив для него. Отчет, обозначенный как "Примечание о критическом инциденте", был получен через запросы открытых записей некоммерческой организацией по вопросам прозрачности "Собственность народа" и передан агентству Reuters.

Во вторник Министерство юстиции США добавило обвинения в нападении на федерального офицера, обвинив Аллена в стрельбе по агенту Секретной службы США на контрольно-пропускном пункте, а также в покушении на убийство, применении огнестрельного оружия во время насильственного преступления и незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов через границы штатов. Он еще не признал себя виновным.

Американские чиновники пока мало что сказали о вероятной мотивации Аллена, ссылаясь лишь на электронное письмо, которое Аллен отправил родственникам в ночь нападения. В сообщении, которое чиновники назвали манифестом, выражался гнев на администрацию и упоминалось о его желании нацелиться на "предателя", который выступал с речью.

В судебных документах прокуроры утверждают, что Аллен "не соглашался" с Трампом в политических взглядах и хотел сопротивляться политике и решениям правительства, которые он считал морально неприемлемыми. ФБР проводит детальное изучение активности Аллена в социальных сетях и его цифрового следа.

Расследование включает обзор его публикаций в аккаунте социальной сети Bluesky, которые публиковали и распространяли ряд антитрамповских сообщений в течение недель, предшествовавших нападению. Публикации содержат критику действий США в Иране, а также лозунги против администрации Трампа по иммиграционному законодательству, Илона Маска и войны России против Украины.

В аккаунте распространился пост с призывом к импичменту Трампа из-за его угрозы уничтожить иранскую цивилизацию 7 апреля, которая прозвучала за несколько часов до того, как Трамп согласился на прекращение огня. Также там была критика журналистов, которые планировали посетить пресс-ужин. ФБР также проверило публикацию 2024 года, в которой учетная запись, связанная с Алленом, цитируя библейский стих, называет Трампа "дьяволом" в ответ на сообщение от дочери Трампа Тиффани.

