Війна з Іраном могла штовхнути нападника на замах проти Трампа, — Reuters

Американська розвідка дійшла попереднього висновку, що війна США та Ізраїлем з Іраном могла вплинути на мотиви Коула Аллена, якого обвинувачують у спробі замаху на президента США Дональда Трампа. Воно сталося під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що підозрюваний мав "численні соціальні та політичні претензії", а його публікації у соцмережах із критикою дій США щодо Ірану могли вплинути на рішення здійснити напад, повідомило агентство Reuters.

Інцидент стався 25 квітня у готелі Washington Hilton під час щорічної вечері журналістів Білого дому за участі Дональда Трампа, членів його адміністрації та близько 2500 гостей. За даними слідства, озброєний чоловік відкрив вогонь по агенту Секретної служби США на контрольно-пропускному пункті, однак був затриманий ще до того, як дістався головної зали заходу.

Міністерство внутрішньої безпеки США визначило американо-ізраїльську війну з Іраном як потенційний мотив для нього. Звіт, позначений як «Примітка про критичний інцидент», був отриманий через запити відкритих записів некомерційною організацією з питань прозорості «Власність народу» та переданий агентству Reuters.

У вівторок Міністерство юстиції США додало звинувачення у нападі на федерального офіцера, звинувативши Аллена у стрільбі по агенту Секретної служби США на контрольно-пропускному пункті, а також у замаху на вбивство, застосуванні вогнепальної зброї під час насильницького злочину та незаконному перевезенні вогнепальної зброї та боєприпасів через кордони штатів. Він ще не визнав себе винним.

Американські чиновники поки що мало що сказали про ймовірну мотивацію Аллена, посилаючись лише на електронний лист, який Аллен надіслав родичам у ніч нападу. У повідомленні, яке чиновники назвали маніфестом, висловлювався гнів на адміністрацію та згадувалося про його бажання націлитися на "зрадника", який виступав з промовою.

У судових документах прокурори стверджують, що Аллен "не погоджувався" з Трампом у політичних поглядах і хотів опиратися політиці та рішенням уряду, які він вважав морально неприйнятними. ФБР проводить детальне вивчення активності Аллена в соціальних мережах та його цифрового сліду.

Розслідування включає огляд його публікацій в обліковому записі соціальної мережі Bluesky, які публікували та поширювали низку антитрампівських повідомлень протягом тижнів, що передували нападу. Публікації містять критику дій США в Ірані, а також лозунги проти адміністрації Трампа щодо імміграційного законодавства, Ілона Маска та війни Росії проти України.

В обліковому записі поширився пост із закликом до імпічменту Трампа через його погрозу знищити іранську цивілізацію 7 квітня, яка пролунала за кілька годин до того, як Трамп погодився на припинення вогню. Також там була критика журналістів, які планували відвідати прес-вечерю. ФБР також перевірило публікацію 2024 року, в якій обліковий запис, пов'язаний з Алленом, цитуючи біблійний вірш, називає Трампа "дияволом" у відповідь на повідомлення від дочки Трампа Тіффані.

