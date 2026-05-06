Был основателем кабельного новостного телевидения: в США умер медиамагнат Тед Тернер

Основатель известного американского телеканала CNN, бизнесмен и медиаменеджер Тед Тернер умер в возрасте 87 лет.

Его называют "отцом" кабельного новостного телевидения, ведь Тернер, создав компанию Cable News Network в 1980 году, совершил революцию в сфере телевизионных новостей. Его канал стал первым в мире, который круглосуточно показывал новости. О его смерти сообщили на сайте CNN 6 мая.

"Тернер, прозванный "Рот Юга" за свою прямолинейность, построил медиаимперию, в которую входила первая суперстанция кабельного ТВ, а также сеть популярных каналов, показывавших фильмы и мультфильмы, а также бейсбольная команда Атланта Брейвз. Именно его смелое видение — транслировать новости со всего мира в режиме реального времени круглосуточно — действительно сделало его знаменитым, как только его идея наконец воплотилась в жизнь", — говорится в некрологе.

Что известно о Теде Тернере?

Тед Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати, что в штате Огайо, в семье владельца рекламного агентства. В 1960 году он начал работать с отцом. А после самоубийства отца через три года возглавил это агенство, начав его расширение. Для этого он купил несколько радиостанций и убыточный телеканал в Атланте, основав медиакомпанию, которая затем называлась Turner Broadcasting System.

Чтобы его канал стал популярным Тернер приобрел права на показ старых фильмов и ситкомов, которые были сняты с эфира. В 1970-х этот канал стал национальным вещателем посредством передачи сигнала на спутник, а через него — кабельным операторам по всей территории США.

Именно тогда он решил создать круглосуточный кабельный новостной канал. Так появился телеканал CNN в 1980 году. Изюминкой которого стала оперативная трансляция новостей, а затем — прямая трансляция событий.

В 1991 году журнал Time назвал Теда Тернера "Человеком года" за то, что он "влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории".

В 1996 году он продал Turner Broadcasting System за 7,5 миллиарда долларов компании Time Warner Inc. И стал вице-председателем Time Warner. Когда через 5 лет Time Warner объявила о слиянии с интернет-компанией AOL, Тернер стал вице-председателем новой компании, но через два года ушел с этой должности.

Несмотря на то, что Тернер позже совсем ушел из бизнеса, он всегда гордился CNN, публично называя канал "величайшим достижением" своей жизни.

Также Тернер известен как продюсер, филантроп и бывший муж актрисы Джейн Фонды. Журнал Forbes оценивает состояние Тернера в 2,8 миллиарда долларов.

