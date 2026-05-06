Був засновником кабельного новинного телебачення: у США помер медіамагнат Тед Тернер

Засновник відомого американського телеканалу CNN, бізнесмен та медіаменеджер Тед Тернер помер у віці 87 років.

Його називають "батьком" кабельного новинного телебачення, адже Тернер, створивши компанію Cable News Network у 1980 році, здійснив революцію у сфері телевізійних новин. Його канал став першим у світі, який цілодобово показував новини. Про його смерть повідомили на сайті CNN 6 травня.

"Тернер, прозваний "Рот Півдня" за свою прямолінійність, побудував медіаімперію, до якої входила перша суперстанція кабельного ТБ, а також мережа популярних каналів, що показували фільми та мультфільми, а також бейсбольна команда Атланта Брейвз. Саме його сміливе бачення — транслювати новини з усього світу в режимі реального часу цілодобово — справді зробило його знаменитим, щойно його ідея нарешті втілилася в життя", — ідеться в некролозі.

Що відомо про Теда Тернера?

Тед Тернер народився 19 листопада 1938 року в Цинциннаті, що у штаті Огайо, у родині власника рекламного агентства. У 1960 році він почав працювати з батьком. А після самогубства батька через три роки очолив це агенство, розпочавши його розширення. Для цього він купив кілька радіостанцій та збитковий телеканал в Атланті, заснувавши медіакомпанію, яка потім називалася Turner Broadcasting System.

Щоб його канал став популярним Тернер придбав права на показ старих фільмів і ситкомів, що були зняті з ефіру. У 1970-х цей канал став національним мовником за допомогою передачі сигналу на супутник, а через нього — кабельним операторам по всій території США.

Саме тоді він вирішив створити цілодобовий кабельний новинний канал. Так з'явився телеканал CNN у 1980 році. Родзинкою якого стала оперативна трансляція новин, а потім — пряма трансляція подій.

У 1991 році журнал Time назвав Теда Тернера "Людиною року" за те, що він "впливав на хід подій і перетворював глядачів на миттєвих свідків історії".

У 1996 році він продав Turner Broadcasting System за 7,5 мільярда доларів компанії Time Warner Inc. І став віцеголовою Time Warner. Коли через 5 років Time Warner оголосила про злиття з інтернет-компанією AOL, Тернер став віцеголовою нової компанії, але через два роки пішов з цієї посади.

Незважаючи на те, що Тернер пізніше зовсім пішов з бізнесу, він завжди пишався CNN, публічно називаючи канал "найбільшим досягненням" свого життя.

Також Тернер відомий як продюсер, філантроп і колишній чоловік актриси Джейн Фонди. Журнал Forbes оцінює статки Тернера в 2,8 мільярда доларів.

