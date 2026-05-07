В Минске не разрешили провести шествие "Бессмертного полка": какая причина

В столице дружественной к РФ Беларуси не разрешили провести пропагандистскую акцию шествия "Бессмертного полка".

Разрешение на проведение этого мероприятия не дал исполком Минска. Об этом передает белорусская служба "Радио Свобода".

Издание напоминает, что в прошлом году марш также не был разрешен в столице Беларуси. Многочисленные попытки зарегистрировать в стране организацию "Бессмертный полк" также не увенчались успехом.

Но шествие пройдет в Витебске в рамках акции "Беларусь помнит".

Издание напоминает, что акция "Бессмертный полк" началась в России в 2012 году как общественная инициатива. Но потом Кремль использовал ее для пропагандистских целей.

Вероятно, что власть в Беларуси, пошла на этот шаг из-за опасений относительно безопасности, следуя примеру Москвы.

Ведь, как пишет агенство "ТАСС" Россия отменила проведение акции "Бессмертный полк". Акция пройдет только в электронном формате. Такое ограничение связано с беспрецедентными мерами безопасности в РФ на 9 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Бессмертный полк" состоится в электронном формате. Он пройдет в очном формате в ряде других стран, где по-прежнему проявляют огромный интерес к "Бессмертному полку". Относительно формата проведения парада, то по этому поводу две недели назад было опубликовано достаточно детальное сообщение Министерства обороны. С тех пор ничего не изменилось", — сказал он.

Напомним, что в Берлине запретят советские, российские и белорусские флаги. Берлинская полиция запретит 8 и 9 мая демонстрировать советскую символику, российские и белорусские флаги и символику российской агрессии. Также ограничат использование российских маршевых или военных песен.

Также немецкие правоохранители будут контролировать безопасность неподалеку от советских мемориалов в Тиргартене, Трептов парке и Шенгольцер-Гайде во время двух торжеств по случаю окончания Второй мировой войны в Европе, 8 и 9 мая.

3 мая медиа рассказали о планах Кремля по защите Москвы от удара дронов на 9 мая: среди прочего, речь шла о наращивании ПВО до 280 ед.