В Берлине запретят советские, российские и белорусские флаги: сколько будет работать ограничение

Берлинская полиция запретит 8 и 9 мая демонстрировать советскую символику, российские и белорусские флаги и символику российской агрессии. Также ограничат использование российских маршевых или военных песен.

Об этом заявил представитель берлинской полиции изданию Berliner Morgenpost.

Также немецкие правоохранители будут контролировать безопасность неподалеку от советских мемориалов в Тиргартене, Трептов парке и Шенгольцер-Гайде во время двух торжеств по случаю окончания Второй мировой войны в Европе, 8 и 9 мая.

Планируется, что будет запрещено использование флагов и любых транспорантов бывшего Советского Союза, РФ, Беларуси и российской республики Чечня. Зато флаг Украины запрещен не будет.

Также будет запрещено ношение военной формы или ее элементов, ношение военных знаков различия, "демонстрацию букв "V" или "Z" отдельно или на видном месте", а также демонстрацию "георгиевских лент".

Под запрет попадут портреты с изображением глав государств России, Беларуси и Чечни. Частичные исключения будут только для ветеранов Второй мировой войны и дипломатов.

Отдельно запретят играть и петь российские военные и маршевые песни. Нельзя будет и демонстрировать символы и знаки, прославляющие российско-украинскую войну, такие как изображения Украины без оккупированных территорий и флаги сепаратистских территорий, аннексированных Россией.

Подготовка к 9 мая в Москве — детали

Отметим, президент Путин в ожидании атаки дронов на Москву 9 мая обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением перемирия. При этом в Белом доме не предприняли шагов, чтобы повлиять на Киев, а Киев заявил, что не получал предложения от РФ и готов самостоятельно решить, бить или не бить по параду на Красной площади. В то же время появился комментарий спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил об объявлении одностороннего перемирия без согласования с Украиной.

4 мая стало известно о налете дронов на Москву. В российских пабликах появились кадры из ночной столицы РФ: слышны звуки взрывов и стрельба. На одной из записей фигурируют обломки БпЛА, который упал посреди проезжей части. Другие кадры показали поражение многоэтажки в элитном районе Москвы, расположенном в 6-7 км от Кремля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российскую столицу атаковали три дрона: аналитики установили, что речь идет о FP-1, которые несут 120 кг взрывчатки на расстояние более 1000 км.

Напоминаем, 3 мая медиа рассказали о планах Кремля по защите Москвы от удара дронов на 9 мая: среди прочего, речь шла о наращивании ПВО до 280 ед. 4 мая аналитики объяснили, какие российские установки ПВО прошли дроны FP-1, чтобы добраться до центра столицы РФ.