У Берліні заборонять радянські, російські та білоруські прапори: скільки працюватиме обмеження

Берлінська поліція заборонить 8 і 9 травня демонструвати радянську символіку, російські та білоруські прапори та символіку російської агресії. Також обмежать використання російських маршових або військових пісень.

Про це заявив речник берлінської поліції виданню Berliner Morgenpost.

Також німецькі правоохоронці контролюватимуть безпеку неподалік від радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов парку та Шенгольцер-Гайде під час двох урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі, 8 та 9 травня.

Планується, що буде заборонене використання прапорів та будь-яких транспорантів колишнього Радянського Союзу, РФ, Білорусі та російської республіки Чечня. Натомість прапор України заборонений не буде.

Також буде заборонене носіння військової форми або її елементів, носіння військових знаків розрізнення, "демонстрацію літер "V" або "Z" окремо або на видному місці", а також демонстрацію "георгіївських стрічок".

Під заборону потраплять портрети з зображенням глав держав Росії, Білорусі та Чечні. Часткові винятки будуть лише для ветеранів Другої світової війни та дипломатів.

Окремо заборонять грати та співати російські військові та маршові пісні. Не можна буде і демонструвати символи та знаки, що прославляють російсько-українську війну, такі як зображення України без окупованих територій та прапори сепаратистських територій, анексованих Росією.

Підготовка до 9 травня у Москві — деталі

Зазначимо, президент Путін в очікуванні атаки дронів на Москву 9 травня звернувся до президента США Дональда Трампа з пропозицією перемир'я. При цьому у Білому домі не зробили кроків, щоб вплинути на Київ, а Київ заявив, що не отримував пропозиції від РФ та готовий самостійно вирішити, бити чи не бити по параду на Красній площі. Водночас з'явився коментар речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив про оголошення одностороннього перемир'я без узгодження з Україною.

4 травня стало відомо про наліт дронів на Москву. У російських пабліках з'явились кадри з нічної столиці РФ: чути звуки вибухів та стрілянину. На одному з записів фігурують уламки БпЛА, який упав посеред проїжджої частини. Інші кадри показали ураження багатоповерхівки в елітному районі Москви, розташовному за 6-7 км від Кремля. Мері Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю атакували три дрони: аналітики встановили, що ідеться про FP-1, які несуть 120 кг вибухівки на відстань понад 1000 км.

Нагадуємо, 3 травня медіа розповіли про плани Кремля щодо захисту Москви від удару дронів на 9 травня: серед іншого, ішлося про нарощення ППО до 280 од. 4 травня аналітики пояснили, які російські установки ППО пройшли дрони FP-1, щоб дістатись до центру столиці РФ.