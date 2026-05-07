В Мінську не дозволили провести ходу "Безсмертного полку": яка причина

У столиці дружньої до РФ Білорусі не дозволили провести пропагандистську акцію ходу "Безсмертного полку".

Дозвіл на проведення цього заходу не дав виконком Мінська. Про це передає білоруська служба "Радіо Свобода".

Видання нагадує, що минулого року марш також не був дозволений у столиці Білорусі. Численні спроби зареєструвати в країні організацію "Безсмертний полк" також не мали успіху.

Але хода пройде у Вітебську в рамках акції "Білорусь пам’ятає".

Видання нагадує , що акція "Безсмертний полк" розпочалася в Росії у 2012 році як громадська ініціатива. Але потім Кремль використав її для пропагандистських цілей.

Ймовірно, що влада у Білорусі, пішла на цей крок через побоювання щодо безпеки, наслідуючи приклад Москви.

Адже, як пише агенство "ТАСС" Росія скасувала проведення акції "Безсмертний полк". Акція пройде лише в електронному форматі. Таке обмеження пов'язано з безпрецедентними заходами безпеки в РФ на 9 травня, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Безсмертний полк" відбудеться в електронному форматі. Він пройде в очному форматі в ряді інших країн, де, як і раніше, виявляють величезний інтерес до "Безсмертного полку". Щодо формату проведення параду, то з цього приводу два тижні тому було опубліковано досить детальне повідомлення Міністерства оборони. З того часу нічого не змінилося", — сказав він.

Нагадаємо, що у Берліні заборонять радянські, російські та білоруські прапори. Берлінська поліція заборонить 8 і 9 травня демонструвати радянську символіку, російські та білоруські прапори та символіку російської агресії. Також обмежать використання російських маршових або військових пісень.

Також німецькі правоохоронці контролюватимуть безпеку неподалік від радянських меморіалів у Тіргартені, Трептов парку та Шенгольцер-Гайде під час двох урочистостей з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі, 8 та 9 травня.

3 травня медіа розповіли про плани Кремля щодо захисту Москви від удару дронів на 9 травня: серед іншого, ішлося про нарощення ППО до 280 од.