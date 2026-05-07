Люди спят на полу: в аэропортах Москвы задерживают рейсы до 16 часов из-за атаки БпЛА (видео)

В Москве за два дня до 9 мая на фоне угрозы атак беспилотников фиксируются масштабные сбои в работе аэропортов. Из-за задержек и отмены рейсов пассажиры вынуждены проводить в терминалах много часов, без нормальных условий ожидания и еды.

В частности, 7 мая Telegram-канал "Exilenova+" распространил Stories в Instagram россиянки, которая жалуется на ситуацию в одном из московских аэропортов. В ее сообщениях говорится о существенных задержках рейсов на фоне ограничений работы авиагаваней из-за угрозы БпЛА. Она отмечает, что перелеты переносятся на 8-10 часов и более, а пассажиры фактически оказались в условиях длительного ожидания без базового сервиса.

"Коротко говоря, все спят на диванах, кто где может. В эконом-зале, в обычном помещении, там полный хаос, потому что люди лежат просто на полу, раскладывают куртки или какие-то подстилки. Это просто полный ужас. Непонятно, выпустят ли нас сегодня вообще. Скорее всего — нет", — жалуется на видео россиянка.

Кроме того, местный паблик "Москва Live" опубликовал видео, где можно увидеть людей, которые лежат просто на полу с багажом. По информации ресурса, часть пассажиров более 16 часов не могла вылететь из Москвы в Турцию. В частности, аэропорт Внуково временно приостанавливал прием и отправление рейсов. Сообщается, что люди были вынуждены ждать в терминалах без достаточного доступа к еде и воде, а ночью — отдыхать просто на полу.

Около 12:00 "Москва Live" сообщал, что аэропорты столицы фактически парализованы. В целом, там отменены и задержаны более 120 рейсов. В то время часть пассажиров ожидала вылета более 12 часов. Зато в ночное время в терминалах находились сотни людей, которые не могли покинуть аэропорты из-за постоянных задержек. Также отмечалось, что на подлетах к Москве были сбиты десятки беспилотников.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин в течение дня сообщал о работе систем противовоздушной обороны. По его словам, над столицей и в ее направлении было уничтожено несколько БПЛА, после чего обломки падали на землю, где работали экстренные службы. В городе с ночи сохранялась напряженная ситуация и периодически объявлялись сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что Российская Федерация готовится провести парад 9 мая, однако из-за усиления ударов Украины вглубь территории РФ в Москве принимают беспрецедентные меры безопасности. В частности, вокруг столицы развернули усиленное "кольцо ПВО" из десятков новых и уже имеющихся систем противовоздушной обороны, а также дополнительно усилили защиту ключевых объектов накануне мероприятий.

Кроме того, военный аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап предполагает, что украинские дроны теоретически мы могли бы попасть в купол в Москве 9 мая, однако по его мнению, ВСУ лучше сосредоточить удары по заводам, складам и предприятиям РФ