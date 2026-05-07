Люди сплять на підлозі: в аеропортах Москви затримують рейси до 16 годин через атаку БпЛА (відео)

У Москві за два дні до 9 травня на тлі загрози атак безпілотників фіксуються масштабні збої в роботі аеропортів. Через затримки та скасування рейсів пасажири змушені проводити в терміналах багато годин, без нормальних умов очікування та їжі.

Зокрема, 7 травня Telegram-канал "Exilenova+" поширив Stories в Instagram росіянки, яка скаржиться на ситуацію в одному з московських аеропортів. У її повідомленнях йдеться про суттєві затримки рейсів на тлі обмежень роботи авіагаваней через загрозу БпЛА. Вона зазначає, що перельоти переносяться на 8–10 годин і більше, а пасажири фактично опинилися в умовах тривалого очікування без базового сервісу.

"Коротко кажучи, всі сплять на диванах, хто де може. В економ-залі, у звичайному приміщенні, там повний хаос, бо люди лежать просто на підлозі, розкладають куртки або якісь підстилки. Це просто повний жах. Незрозуміло, чи випустять нас сьогодні взагалі. Скоріше за все — ні", — скаржиться на відео росіянка.

Крім того, місцевий паблік "Москва Live" опублікував відео, де можна побачити людей, які лежать просто на підлозі з багажем. За інформацією ресурсу, частина пасажирів понад 16 годин не могла вилетіти з Москви до Туреччини. Зокрема, аеропорт Внуково тимчасово припиняв прийом і відправлення рейсів. Повідомляється, що люди були змушені чекати в терміналах без достатнього доступу до їжі та води, а вночі — відпочивати просто на підлозі.

Близько 12:00 "Москва Live" повідомляв, що аеропорти столиці фактично паралізовані. В цілому, там скасовано та затримано понад 120 рейсів. На той час частина пасажирів очікувала на виліт понад 12 годин. Натомість у нічний час у терміналах перебували сотні людей, які не могли залишити аеропорти через постійні затримки. Також зазначалося, що на підльотах до Москви були збиті десятки безпілотників.

Водночас мер Москви Сергій Собянін протягом дня повідомляв про роботу систем протиповітряної оборони. За його словами, над столицею та в її напрямку було знищено кілька БПЛА, після чого уламки падали на землю, де працювали екстрені служби. У місті з ночі зберігалася напружена ситуація та періодично оголошувалися сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що Російська Федерація готується провести парад 9 травня, однак через посилення ударів України вглиб території РФ у Москві вживають безпрецедентних заходів безпеки. Зокрема, навколо столиці розгорнули посилене "кільце ППО" з десятків нових та вже наявних систем протиповітряної оборони, а також додатково посилили захист ключових об’єктів напередодні заходів.

Крім того, військовий аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап припускає, що українькі дрони теоритично ми могли б влучити в купол у Москві 9 травня, однак на його думку, ЗСУ краще зосередити удари по заводах, складах та підприємствах РФ