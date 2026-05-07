Україна "може влучити в купол у Москві": експерт пояснив, чи здатні дрони обійти ППО на параді

Напередодні 9 травня Росія фактично перетворила Москву на "фортецю", оскільки почала боятися можливих ударів українських дронів під час параду на Червоній площі. Втім, за словами військового аналітика Костянтина Криволапа, Україна справді має технічні можливості дістатися навіть до центру російської столиці — питання лише в тому, чи є в цьому реальний сенс.

У коментарі виданню "УНІАН" військовий аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив, що українські сили теоретично здатні вразити навіть символічні об’єкти у Москві. Однак, на його думку, набагато важливіше бити не по "картинці" для російської пропаганди, а по підприємствах, які безпосередньо працюють на війну.

За словами експерта, сьогодні історія навколо 9 травня для Кремля — це вже не просто святкування чи військовий парад, а питання іміджу, страху та демонстрації сили. Саме тому російська влада в останні дні буквально "накрила" Москву майже всіма видами заходів безпеки: у місті перекривають дороги, проводять масові перевірки, періодично закривають аеропорти через план "Ковьор", а в окремих районах навіть вимикають мобільний інтернет.

Військовий експерт зауважив, що ще у 2022 році важко було уявити ситуацію, в якій Кремль настільки нервуватиме через можливі удари України по своїй столиці. Тепер же, каже він, Росія фактично сама демонструє власну вразливість.

Водночас аналітик сумнівається, що Україна піде на масштабну атаку саме по Москві у день параду. І причина тут — не у браку можливостей.

"Тобто в теорії ми могли б влучити в купол у Москві. Але чи є в цьому сенс?" — наголосив експерт.

На його думку, удар по Червоній площі мав би величезний психологічний ефект і став би принизливим ударом по репутації Кремля. Але з військової точки зору значно ефективніше спрямовувати ресурси на удари по заводах, складах та підприємствах російського ВПК.

Зокрема, Криволап навів приклад Воткінського заводу, де виробляють ракети "Іскандер" та інше озброєння. На його думку, подібні об’єкти мають значно більшу цінність як цілі, ніж навіть найгучніший символічний удар по Москві.

Ба більше, попри те, що Москва стягнула величезну кількість комплексів "Панцир-С1" та додатково встановила десятки веж із засобами протиповітряної оборони, на його переконна, це не гарантує повного захисту.

За словами аналітика, росіяни змушені концентрувати ППО саме навколо Москви, через що інші регіони РФ залишаються менш захищеними. Саме тому в багатьох містах Росії цього року відмовилися від проведення парадів — там просто не можуть бути впевненими у безпеці.

Водночас Україна вже неодноразово демонструвала здатність обходити російську ППО та завдавати ударів на великій відстані. До прикладу, українські дрони та ракети долітали до Челябінська, Пермі та Єкатеринбурга саме завдяки грамотному прокладанню маршрутів в обхід систем протиповітряної оборони.

Стосовно погроз Кремля у відповідь на можливі удари, експерт заявив, що Росія фактично не має чим принципово новим залякати Україну. За його словами, Москва вже використовує майже весь наявний арсенал — від "Іскандерів" до Х-101.

Скептично Криволап оцінив і гучні заяви РФ про ракету "Орєшнік". На його думку, навколо неї навмисно створюють інформаційний шум, хоча без ядерного заряду вона не є тією "зброєю апокаліпсису", якою її намагається показати російська пропаганда.

Так само, переконаний експерт, малоймовірним залишається і сценарій застосування Росією ядерної зброї. Він пояснив, що Москва занадто залежна від Китаю, який не зацікавлений у ядерній ескалації та глобальному загостренні.

"Вони можуть брязкати ядерною зброєю, лякати своїм "Орєшніком", але не більше", — підсумував він.

Нагадаємо, 6 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала запропоновану Києвом ініціативу щодо припинення вогню, яку українська сторона озвучила кількома днями раніше. За його словами, попри заяви про "перемир’я", РФ продовжила масовані атаки по українських регіонах. У відповідь Україна попередила, що діятиме дзеркально.

Після цього Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою щодо можливих ударів по Москві під час заходів до 9 травня. У російському відомстві пригрозили "відповіддю" у разі атак та закликали іноземні держави заздалегідь вивезти своїх дипломатів і громадян із Києва, пояснюючи це нібито високими ризиками ударів у відповідь.

Водночас російська пропаганда почала активно нагнітати тему можливого "удару відплати". Зокрема, в ефірі російського телебачення показали карту з цілями, по яких нібито можуть завдати ударів у відповідь. Серед них називали будівлі Верховної Ради, Кабінету міністрів, СБУ, а також посольства США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Японії, Латвії та інших держав.