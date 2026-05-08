Легендарный натуралист сэр Дэвид Аттенборо в 100-летний юбилей получил необычный подарок

В честь телеведущего, который уже много лет ведет передачи о природе и науке, ученые назовут новый вид ос, которые водятся у озер Чили.

Дэвид Аттенборо, который также является одним из пионеров документальных фильмов о природе, скромно сообщил, что надеялся отметить юбилей "в тишине". Но вместо этого событие будет отмечено живым выступлением в Альберт-холле, где прозвучит музыка из его программ, а интерактивная выставка Музея естественной истории. Музей также сообщил, что новый вид ос, обитающий в патагонских озерах Чили, получил название Attenboroughnculus tau в честь столетия со дня рождения сэра Дэвида, пишет Sky News.

Сэр Дэвид Аттенборо стал легендой телевидения

Сэр Дэвид Аттенборо заявил, что он "совершенно потрясен" количеством добрых пожеланий и "искренне поблагодарил" всех, кто поздравил его со столетием.

Натуралист и телеведущий рассказал, что получил поздравления с днем ​​рождения от школьников, жителей домов престарелых и "бесчисленного количества людей и семей всех возрастов".

Он добавил: "Я просто не могу ответить каждому из вас по отдельности, но я хотел бы от всего сердца поблагодарить вас за ваши добрые сообщения".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сэра Дэвида "национальным достоянием и первопроходцем".

А Гарри, герцог Сассекский, который знаком с Аттенборо лично и вырос на его фильмах о природе, описал сэра Дэвида как "опорный элемент национальной структуры, столь же важный, как чашка чая", назвав его "больше, чем просто телеведущим", а "светским святым".

Натуралист и ведущий сэр Дэвид Аттенборо – что известно

Дэвид и его брат Ричард, который также стал режиссером и снимался в фильме "Парк Юрского периода", выросли в Колледж-хаусе в кампусе Университетского колледжа Лестера, где его отец, Фредерик, работал директором. Еще один брат, Джон, больше инетресовался машинами и стал работать в компании "Альфа Ромео".

Дэвид с детства интересовался природой и даже устраивал собственный музей из собранных камней и минералов. В Кембридже он изучал естественные науки. Позже он стал работать на ВВС и одним из первых стал рассказывать о животных в цикле передач "Приключения с дикими животными", которая выходила в 1950-х. Примечательно, но сначала его не хотели пускать в кадр, считая, что Аттенборо "слишком большие зубы" для телевидения.

Он первым стал снимать документальные фильмы в дикой природе, чему способствовало развитие цветного телевидения. И его шоу стали очень популярны. Так как раньше животных приносили в студию, или сами ведущие отправлялись в зоопарк. Многие британцы рассказывали, что впервые увидели хамелеона и прочих экзотических животных именно в передачах Аттенборо.

Вскоре был заказан второй сезон программы Zoo Quest, и сэр Дэвид со своей командой были отправлены в Южную Америку. В сентябре 1955 года журнал Radio Times сообщил: "Дэвид Аттенборо представляет первый репортаж об экспедиции BBC-Лондонского зоопарка, недавно вернувшейся из лесов Южной Америки, где они снимали и отлавливали редких животных". Также он рассказывал о людях, которые живут в экзотических местах.

Еще в начале своей карьеры Аттенборо стал популярен в королевской семье Великобритании и неоднократно встречался с принцем Чарльзом, а потом с его сыновьями и внуками.

Дэвид Аттенборо с маленьким принцем Чарльзом и принцессой Анной Фото: ВВС

В результате кардинальной смены карьеры сэр Дэвид оставляет работу ведущего и исследователя, становясь первым руководителем недавно запущенного телеканала BBC Two. Он курировал первую цветную телетрансляцию в Европе и даже заказал создание "Летающего цирка Монти Пайтона".

Аттенборо снимает фильмы о природе уже более 70 лет

Через десять лет он снова стал ведущим и снял документальный сериал "Жизнь племени" о людях из отдаленных уголков планеты. Но самым популярным оставалось шоу "Жизнь на Земле" о животных со всего мира. Он написал несколько книг, а в 1985 году получил звание рыцаря.

А в честь своего 100-летия сэр Дэвид совершил путешествие по Великобритании, показав в своем документальном фильме "Тайный сад" диких животных, которые живут рядом с людьми.

Аттенборо был женат один раз, его жена Джейн умерла в 1997 году. В браке они прожили 47 лет. Его дети также занимаются наукой. В 2004 году он пережил еще одну утрату, когда его племянница Джейн вместе с дочерью погибла во время цунами в Таиланде.

