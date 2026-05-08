Легендарний натураліст сер Девід Аттенборо у 100-річний ювілей отримав незвичайний подарунок

На честь телеведучого, який вже багато років веде передачі про природу і науку, вчені назвуть новий вид ос, які водяться біля озер Чилі.

Девід Аттенборо, який також є одним із піонерів документальних фільмів про природу, скромно повідомив, що сподівався відзначити ювілей "у тиші". Але замість цього подію буде відзначено живим виступом в Альберт-холі, де прозвучить музика з його програм, а також інтерактивна виставка Музею природничої історії. Музей також повідомив, що новий вид ос, що мешкає в патагонських озерах Чилі, дістав назву Attenboroughnculus tau на честь сторіччя від дня народження сера Девіда, пише Sky News.

Сер Девід Аттенборо став легендою телебачення

Сер Девід Аттенборо заявив, що він "абсолютно вражений" кількістю добрих побажань і "щиро подякував" усім, хто привітав його зі сторіччям.

Натураліст і телеведучий розповів, що отримав привітання з днем народження від школярів, мешканців будинків для літніх людей і "незліченної кількості людей і сімей різного віку".

Він додав: "Я просто не можу відповісти кожному з вас окремо, але я хотів би від щирого серця подякувати вам за ваші добрі повідомлення".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав сера Девіда "національним надбанням і першопрохідцем".

А Гаррі, герцог Сассекський, який знайомий з Аттенборо особисто і виріс на його фільмах про природу, описав сера Девіда як "опорний елемент національної структури, настільки ж важливий, як чашка чаю", назвавши його не просто телеведучим, а "світським святим".

Натураліст і ведучий сер Девід Аттенборо — що відомо

Девід і його брат Річард, який також став режисером і знімався у фільмі "Парк Юрського періоду", виросли в Коледж-хаусі в кампусі Університетського коледжу Лестера, де його батько, Фредерік, працював директором. Ще один брат, Джон, більше цікавився машинами і став працювати в компанії "Альфа Ромео".

Девід з дитинства цікавився природою і навіть влаштовував власний музей із зібраного каміння та мінералів. У Кембриджі він вивчав природничі науки. Пізніше він став працювати на ВВС і одним із перших почав розповідати про тварин у циклі передач "Пригоди з дикими тваринами", що виходила в 1950-х. Показово, що спочатку його не хотіли пускати в кадр, вважаючи, що Аттенборо "занадто великі зуби" для телебачення.

Він першим став знімати документальні фільми в дикій природі, чому сприяв розвиток кольорового телебачення. І його шоу стали дуже популярними. Оскільки раніше тварин приносили в студію, або самі ведучі вирушали в зоопарк. Багато британців розповідали, що вперше побачили хамелеона та інших екзотичних тварин саме в передачах Аттенборо.

Незабаром замовили другий сезон програми Zoo Quest, і сера Девіда зі своєю командою відправили в Південну Америку. У вересні 1955 року журнал Radio Times повідомив: "Девід Аттенборо представляє перший репортаж про експедицію BBC-Лондонського зоопарку, яка нещодавно повернулася з лісів Південної Америки, де вони знімали і відловлювали рідкісних тварин". Також він розповідав про людей, які живуть в екзотичних місцях.

Ще на початку своєї кар'єри Аттенборо став популярним у королівській сім'ї Великої Британії і неодноразово зустрічався з принцом Чарльзом, а потім з його синами та онуками.

Девід Аттенборо з маленьким принцом Чарльзом і принцесою Анною Фото: ВВС

У результаті кардинальної зміни кар'єри сер Девід залишає роботу ведучого і дослідника, стаючи першим керівником нещодавно запущеного телеканалу BBC Two. Він курирував першу кольорову телетрансляцію в Європі і навіть замовив створення "Літаючого цирку Монті Пайтона".

Аттенборо знімає фільми про природу вже понад 70 років

Через десять років він знову став ведучим і зняв документальний серіал "Життя племені" про людей із віддалених куточків планети. Але найпопулярнішим залишалося шоу "Життя на Землі" про тварин з усього світу. Він написав кілька книг, а 1985 року отримав звання лицаря.

А на честь свого 100-річчя сер Девід здійснив подорож Великою Британією, показавши у своєму документальному фільмі "Таємний сад" диких тварин, які живуть поруч із людьми.

Аттенборо був одружений один раз, його дружина Джейн померла 1997 року. У шлюбі вони прожили 47 років. Його діти також займаються наукою. У 2004 році він пережив ще одну втрату, коли його племінниця Джейн разом із дочкою загинула під час цунамі в Таїланді.

