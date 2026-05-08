Легендарний натураліст сер Девід Аттенборо у 100-річний ювілей отримав незвичайний подарунок
На честь телеведучого, який вже багато років веде передачі про природу і науку, вчені назвуть новий вид ос, які водяться біля озер Чилі.
Девід Аттенборо, який також є одним із піонерів документальних фільмів про природу, скромно повідомив, що сподівався відзначити ювілей "у тиші". Але замість цього подію буде відзначено живим виступом в Альберт-холі, де прозвучить музика з його програм, а також інтерактивна виставка Музею природничої історії. Музей також повідомив, що новий вид ос, що мешкає в патагонських озерах Чилі, дістав назву Attenboroughnculus tau на честь сторіччя від дня народження сера Девіда, пише Sky News.
Сер Девід Аттенборо заявив, що він "абсолютно вражений" кількістю добрих побажань і "щиро подякував" усім, хто привітав його зі сторіччям.
Натураліст і телеведучий розповів, що отримав привітання з днем народження від школярів, мешканців будинків для літніх людей і "незліченної кількості людей і сімей різного віку".
Він додав: "Я просто не можу відповісти кожному з вас окремо, але я хотів би від щирого серця подякувати вам за ваші добрі повідомлення".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав сера Девіда "національним надбанням і першопрохідцем".
А Гаррі, герцог Сассекський, який знайомий з Аттенборо особисто і виріс на його фільмах про природу, описав сера Девіда як "опорний елемент національної структури, настільки ж важливий, як чашка чаю", назвавши його не просто телеведучим, а "світським святим".
Натураліст і ведучий сер Девід Аттенборо — що відомо
Девід і його брат Річард, який також став режисером і знімався у фільмі "Парк Юрського періоду", виросли в Коледж-хаусі в кампусі Університетського коледжу Лестера, де його батько, Фредерік, працював директором. Ще один брат, Джон, більше цікавився машинами і став працювати в компанії "Альфа Ромео".
Девід з дитинства цікавився природою і навіть влаштовував власний музей із зібраного каміння та мінералів. У Кембриджі він вивчав природничі науки. Пізніше він став працювати на ВВС і одним із перших почав розповідати про тварин у циклі передач "Пригоди з дикими тваринами", що виходила в 1950-х. Показово, що спочатку його не хотіли пускати в кадр, вважаючи, що Аттенборо "занадто великі зуби" для телебачення.
Він першим став знімати документальні фільми в дикій природі, чому сприяв розвиток кольорового телебачення. І його шоу стали дуже популярними. Оскільки раніше тварин приносили в студію, або самі ведучі вирушали в зоопарк. Багато британців розповідали, що вперше побачили хамелеона та інших екзотичних тварин саме в передачах Аттенборо.
Незабаром замовили другий сезон програми Zoo Quest, і сера Девіда зі своєю командою відправили в Південну Америку. У вересні 1955 року журнал Radio Times повідомив: "Девід Аттенборо представляє перший репортаж про експедицію BBC-Лондонського зоопарку, яка нещодавно повернулася з лісів Південної Америки, де вони знімали і відловлювали рідкісних тварин". Також він розповідав про людей, які живуть в екзотичних місцях.
Ще на початку своєї кар'єри Аттенборо став популярним у королівській сім'ї Великої Британії і неодноразово зустрічався з принцом Чарльзом, а потім з його синами та онуками.
У результаті кардинальної зміни кар'єри сер Девід залишає роботу ведучого і дослідника, стаючи першим керівником нещодавно запущеного телеканалу BBC Two. Він курирував першу кольорову телетрансляцію в Європі і навіть замовив створення "Літаючого цирку Монті Пайтона".
Через десять років він знову став ведучим і зняв документальний серіал "Життя племені" про людей із віддалених куточків планети. Але найпопулярнішим залишалося шоу "Життя на Землі" про тварин з усього світу. Він написав кілька книг, а 1985 року отримав звання лицаря.
А на честь свого 100-річчя сер Девід здійснив подорож Великою Британією, показавши у своєму документальному фільмі "Таємний сад" диких тварин, які живуть поруч із людьми.
Аттенборо був одружений один раз, його дружина Джейн померла 1997 року. У шлюбі вони прожили 47 років. Його діти також займаються наукою. У 2004 році він пережив ще одну втрату, коли його племінниця Джейн разом із дочкою загинула під час цунамі в Таїланді.
