В Германии неизвестные взяли в заложники посетителей и работников банка: в небо подняли вертолеты

Полиция предполагает, что преступников несколько. Они захватили отделение Volksbank в городке Зинциг.

Полицейская операция продолжается с 9 утра. На месте находятся подразделения спецназа полиции. Над Зинцигом кружат вертолеты, пишет BILD.

Захват заложников в Зинцинге

В полиции рассказали подробности. Утром 8 мая к банку подъехал бронированный грузовик. Один из сотрудников вышел, чтобы его встретить. Неизвестный мужчина перехватил водителя и пригрозил ему оружием. По имеющимся данным , захватчик и сотрудник сейчас находятся внутри банковского хранилища.

"В настоящее время предполагается, что внутри банка находятся несколько преступников и заложников. Один из заложников — водитель инкассаторской машины", - рассказал полицейский.

Відео дня

Ситуация на месте происшествия в настоящее время стабильна и опасности для граждан нет.

Жителям оцепленной зоны следует оставаться дома, добавил представитель полиции.

Перед зданием Народного банка размещен большой контингент полиции. Бронемашина по-прежнему припаркована перед входом в банк. Весь центр города оцеплен, также привлечены спецподразделения. В социальных сетях жители советуют друг другу избегать центра города. Полиция просит людей не распространять ложную информацию в социальных сетях.

Представитель отказался предоставить информацию о количестве людей внутри банка, а также о дальнейших действиях полиции. Он объяснил это тактическими соображениями. Полиция очень осторожно относится к информации, отчасти потому, что "кто-то может ее подслушать". Полиция предполагает, что захватчики заложников также следят за новостями. Они попросили отнестись к этому с пониманием.

"Мы должны подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько минут и часов", — сказал он. После этого полиция предоставит подробный отчет.

Зинциг расположен в нижней долине реки Аар в Рейнланд-Пфальце , примерно в десяти километрах от границы с Северным Рейном-Вестфалией. Ближайшие крупные города — Бонн (около 20 километров) и Кобленц (около 30 километров).

Напомним, 5 мая 33-летний гражданин Германии въехал на своем авто в толпу людей на пешеходной улице. Двое человек погибли.

Также Фокус писал о мужчине, который въехал в толпу в Магдебурге на Рождественской ярмарке. Он родом из Саудовской Аравии, долгое время жил в Германии и взял машину напрокат.