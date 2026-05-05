В центре Лейпцига мужчина въехал в толпу на своем авто: двое пешеходов погибли

33-летний немец превратил свой автомобиль в оружие. Он промчался через пешеходную зону, сбив множество людей, в результате чего двое погибли, а многие получили ранения.

По данным BILD, преступником является Джеффри К., строительный техник, женатый и имеющий одного ребенка. Он также был тренером по боксу в лейпцигском боксерском клубе. Предполагается, что причиной нападения стала ссора. Подозреваемый также проявлял признаки психической нестабильности. Некоторые СМИ написали, что он якобы родом из Афганистана.

Мужчина на своем авто въехал в толпу в пешеходной зоне

Инцидент произошел 4 мая на улице Гриммайшештрассе, популярной пешеходной зоне со множеством магазинов. Около 16:45 автомобиль внезапно выехал на пешеходную зону на площади Аугустусплац. Это был бежевый Volkswagen Taigo. Автомобиль промчался по Гриммайшештрассе со скоростью от 80 до 100 км/ч по пешеходной зоне.

Відео дня

Автомобиль Volkswagen остановился на рыночной площади перед столбиками. На фотографиях видно, что лобовое стекло разбито, а капот помят. Когда полиция прибыла на рынок, преступник все еще находился внутри автомобиля. Он сдался без сопротивления. Сообщается, что во время ареста мужчина проявлял признаки психической нестабильности.

Мэр Лейпцига Буркхард Юнг сообщил, что жертвами стали 63-летняя женщина и 77-летний мужчина, оба граждане Германии. Рыночная площадь была оцеплена полицией. Позже сообщили о трех тяжело раненых и как минимум о двадцати, получивших травмы разной степени тяжести.

Мужчина задержали на месте

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал преступника "психически нездоровым".

Полиция подтвердила арест подозреваемого 5 мая. Прокуратура ведет расследование по двум пунктам обвинения в убийстве и как минимум двум пунктам обвинения в покушении на убийство.

Напомним, год назад схожий инцидент произошел в городе Мангейм. Мужчина на своем авто въехал в толпу, два человека погибли.

Также Фокус писал о мужчине, который въехал в толпу в Магдебурге на Рождественской ярмарке. Он родом из Саудовской Аравии, долгое время жил в Германии и взял машину напрокат.