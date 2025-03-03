Теракт в Германии: водитель въехал в толпу в Мангейме (видео)
Пока известно о двух погибших и 25 раненых. Водитель был арестован.
Два человека погибли, 25 получили ранения в западногерманском городе Мангейм. Неизвестный на легковом автомобиле въехал в толпу в пешеходной зоне на огромной скорости. Об этом сообщает Bild.
Представитель полиции добавил, что водитель автомобиля задержан, но пока неясно, есть ли другие подозреваемые.
Полиция призывает жителей избегать этого района. Почти все улицы в центре города перекрыты. Все дороги и мосты, ведущие из города, контролируются сотрудниками полиции с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.
Инцидент произошел, когда в городах Рейнской области Западной Германии собрались толпы людей на парады в честь карнавального сезона.
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По сообщениям свидетелей, черный внедорожник на большой скорости врезался в группу людей, двигавшихся от центральной площади Парадеплац к водонапорной башне — знаковому символу города. Инцидент произошел прямо у торгового центра Galeria Kaufhof.
Представитель полиции заявил, что они не могут исключить возникновение еще одной "опасной ситуации".
Напомним, этот инцидент последовал за схожими терактами, которые произошли в Магдебурге в декабре и в Мюнхене в январе, а также за нападением с ножом в Мангейме в мае 2024 года.
Полиция находится в состоянии повышенной готовности к проведению карнавальных парадов в этом году после того, как в социальных сетях появились аккаунты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", призывающие к атакам на мероприятия в Кельне и Нюрнберге.
Фокус писал о мужчине, который въехал в толпу в Магдебурге на Рождественской ярмарке. Он родом из Саудовской Аравии, долгое время жил в Германии и взял машину напрокат.
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