Теракт в Германии: водитель въехал в толпу в Мангейме (видео)

Пока известно о двух погибших и 25 раненых. Водитель был арестован.

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Два человека погибли, 25 получили ранения в западногерманском городе Мангейм. Неизвестный на легковом автомобиле въехал в толпу в пешеходной зоне на огромной скорости. Об этом сообщает Bild.

Теракт в Мангейме

Представитель полиции добавил, что водитель автомобиля задержан, но пока неясно, есть ли другие подозреваемые.

Полиция призывает жителей избегать этого района. Почти все улицы в центре города перекрыты. Все дороги и мосты, ведущие из города, контролируются сотрудниками полиции с автоматами, а над Мангеймом кружит вертолет.

Инцидент произошел, когда в городах Рейнской области Западной Германии собрались толпы людей на парады в честь карнавального сезона.

По сообщениям свидетелей, черный внедорожник на большой скорости врезался в группу людей, двигавшихся от центральной площади Парадеплац к водонапорной башне — знаковому символу города. Инцидент произошел прямо у торгового центра Galeria Kaufhof.

Теракт в Мангейме

Представитель полиции заявил, что они не могут исключить возникновение еще одной "опасной ситуации".

Напомним, этот инцидент последовал за схожими терактами, которые произошли в Магдебурге в декабре и в Мюнхене в январе, а также за нападением с ножом в Мангейме в мае 2024 года.

Полиция находится в состоянии повышенной готовности к проведению карнавальных парадов в этом году после того, как в социальных сетях появились аккаунты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", призывающие к атакам на мероприятия в Кельне и Нюрнберге.

Фокус писал о мужчине, который въехал в толпу в Магдебурге на Рождественской ярмарке. Он родом из Саудовской Аравии, долгое время жил в Германии и взял машину напрокат.