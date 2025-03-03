Теракт у Німеччині: водій в'їхав у натовп у Мангаймі (відео)

Поки відомо про двох загиблих і 25 поранених. Водій був заарештований.

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Двоє людей загинули, 25 дістали поранення в західнонімецькому місті Мангайм. Невідомий на легковому автомобілі в'їхав у натовп у пішохідній зоні на величезній швидкості. Про це повідомляє Bild.

Теракт у Мангаймі

Представник поліції додав, що водій автомобіля затриманий, але поки незрозуміло, чи є інші підозрювані.

Поліція закликає жителів уникати цього району. Майже всі вулиці в центрі міста перекриті. Усі дороги і мости, що ведуть із міста, контролюються співробітниками поліції з автоматами, а над Мангаймом кружляє вертоліт.

Інцидент стався, коли в містах Рейнської області Західної Німеччини зібралися натовпи людей на паради на честь карнавального сезону.

За повідомленнями свідків, чорний позашляховик на великій швидкості врізався в групу людей, які рухалися від центральної площі Парадеплац до водонапірної вежі — знакового символу міста. Інцидент стався просто біля торгового центру Galeria Kaufhof.

Теракт у Мангаймі

Представник поліції заявив, що вони не можуть виключити виникнення ще однієї "небезпечної ситуації".

Нагадаємо, цей інцидент послідував за схожими терактами, що сталися в Магдебурзі в грудні та в Мюнхені в січні, а також за нападом із ножем у Мангаймі в травні 2024 року.

Поліція перебуває у стані підвищеної готовності до проведення карнавальних парадів цього року після того, як у соціальних мережах з'явилися акаунти, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", які закликають до атак на заходи в Кельні та Нюрнберзі.

Фокус писав про чоловіка, який в'їхав у натовп у Магдебурзі на Різдвяному ярмарку. Він родом із Саудівської Аравії, довгий час жив у Німеччині і взяв машину напрокат.