Теракт у Німеччині: водій в'їхав у натовп у Мангаймі (відео)
Поки відомо про двох загиблих і 25 поранених. Водій був заарештований.
Двоє людей загинули, 25 дістали поранення в західнонімецькому місті Мангайм. Невідомий на легковому автомобілі в'їхав у натовп у пішохідній зоні на величезній швидкості. Про це повідомляє Bild.
Представник поліції додав, що водій автомобіля затриманий, але поки незрозуміло, чи є інші підозрювані.
Поліція закликає жителів уникати цього району. Майже всі вулиці в центрі міста перекриті. Усі дороги і мости, що ведуть із міста, контролюються співробітниками поліції з автоматами, а над Мангаймом кружляє вертоліт.
Інцидент стався, коли в містах Рейнської області Західної Німеччини зібралися натовпи людей на паради на честь карнавального сезону.
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За повідомленнями свідків, чорний позашляховик на великій швидкості врізався в групу людей, які рухалися від центральної площі Парадеплац до водонапірної вежі — знакового символу міста. Інцидент стався просто біля торгового центру Galeria Kaufhof.
Представник поліції заявив, що вони не можуть виключити виникнення ще однієї "небезпечної ситуації".
Нагадаємо, цей інцидент послідував за схожими терактами, що сталися в Магдебурзі в грудні та в Мюнхені в січні, а також за нападом із ножем у Мангаймі в травні 2024 року.
Поліція перебуває у стані підвищеної готовності до проведення карнавальних парадів цього року після того, як у соціальних мережах з'явилися акаунти, пов'язані з терористичним угрупуванням "Ісламська держава", які закликають до атак на заходи в Кельні та Нюрнберзі.
Фокус писав про чоловіка, який в'їхав у натовп у Магдебурзі на Різдвяному ярмарку. Він родом із Саудівської Аравії, довгий час жив у Німеччині і взяв машину напрокат.
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