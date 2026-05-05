У центрі Лейпцига чоловік в'їхав у натовп на своєму авто: двоє пішоходів загинули

33-річний німець перетворив свій автомобіль на зброю. Він промчав через пішохідну зону, збивши безліч людей, внаслідок чого двоє загинули, а багато хто отримав поранення.

За даними BILD, злочинцем є Джеффрі К., будівельний технік, одружений і має одну дитину. Він також був тренером з боксу в лейпцизькому боксерському клубі. Передбачається, що причиною нападу стала сварка. Підозрюваний також виявляв ознаки психічної нестабільності. Деякі ЗМІ написали, що він нібито родом з Афганістану.

Чоловік на своєму авто в'їхав у натовп у пішохідній зоні

Інцидент стався 4 травня на вулиці Гріммайшештрассе, популярній пішохідній зоні з безліччю магазинів. Близько 16:45 автомобіль раптово виїхав на пішохідну зону на площі Аугустусплац. Це був бежевий Volkswagen Taigo. Автомобіль промчав по Гріммайшештрассе зі швидкістю від 80 до 100 км/год по пішохідній зоні.

Автомобіль Volkswagen зупинився на ринковій площі перед стовпчиками. На фотографіях видно, що лобове скло розбите, а капот пом'ятий. Коли поліція прибула на ринок, злочинець усе ще перебував усередині автомобіля. Він здався без опору. Повідомляється, що під час арешту чоловік виявляв ознаки психічної нестабільності.

Мер Лейпцига Буркхард Юнг повідомив, що жертвами стали 63-річна жінка і 77-річний чоловік, обидва громадяни Німеччини. Ринкова площа була оточена поліцією. Пізніше повідомили про трьох важко поранених і щонайменше про двадцятьох, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

Чоловіка затримали на місці

Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер назвав злочинця "психічно нездоровим".

Поліція підтвердила арешт підозрюваного 5 травня. Прокуратура веде розслідування за двома пунктами обвинувачення в убивстві та щонайменше двома пунктами обвинувачення в замаху на вбивство.

Нагадаємо, рік тому схожий інцидент стався в місті Мангейм. Чоловік на своєму авто в'їхав у натовп, двоє людей загинули.

Також Фокус писав про чоловіка, який в'їхав у натовп у Магдебурзі на Різдвяному ярмарку. Він родом із Саудівської Аравії, довгий час жив у Німеччині і взяв машину напрокат.