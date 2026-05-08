У Німеччині невідомі взяли в заручники відвідувачів і працівників банку: у небо підняли вертольоти

Поліція припускає, що злочинців кілька. Вони захопили відділення Volksbank у містечку Зінциг.

Поліцейська операція триває з 9 ранку. На місці перебувають підрозділи спецназу поліції. Над Зінцигом кружляють вертольоти, пише BILD.

Захоплення заручників у Зінцингу

У поліції розповіли подробиці. Уранці 8 травня до банку під'їхала броньована вантажівка. Один зі співробітників вийшов, щоб її зустріти. Невідомий чоловік перехопив водія і пригрозив йому зброєю. За наявними даними, загарбник і співробітник зараз перебувають усередині банківського сховища.

"Наразі припускають, що всередині банку перебувають кілька злочинців і заручників. Один із заручників — водій інкасаторської машини", — розповів поліцейський.

Ситуація на місці події наразі стабільна і небезпеки для громадян немає.

Жителям оточеної зони слід залишатися вдома, додав представник поліції.

Перед будівлею Народного банку розміщений великий контингент поліції. Бронемашина, як і раніше, припаркована перед входом у банк. Весь центр міста оточений, також залучено спецпідрозділи. У соціальних мережах жителі радять один одному уникати центру міста. Поліція просить людей не поширювати неправдиву інформацію в соціальних мережах.

Представник відмовився надати інформацію про кількість людей всередині банку, а також про подальші дії поліції. Він пояснив це тактичними міркуваннями. Поліція дуже обережно ставиться до інформації, почасти тому, що "хтось може її підслухати". Поліція припускає, що загарбники заручників також стежать за новинами. Вони попросили поставитися до цього з розумінням.

"Ми повинні почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація в найближчі кілька хвилин і годин", — сказав він. Після цього поліція надасть детальний звіт.

Зінциг розташований у нижній долині річки Аар у Рейнланд-Пфальці, приблизно за десять кілометрів від кордону з Північним Рейном-Вестфалією. Найближчі великі міста — Бонн (близько 20 кілометрів) і Кобленц (близько 30 кілометрів).

