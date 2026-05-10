Никто даже не заметил: в Германии участники "Бессмертного полка" прошлись с портретами Бандеры и Малюка (фото)
9 мая в немецком городе Аугсбург россияне устроили шествие "Бессмертного полка". К акции присоединились трое украинцев, которые под прикрытием потроллили участников портретами Степана Бандеры, Василия Малюка и Мыколы Хвылевого.
Украинцы специально приехали из Мюнхена в Аугсбург, чтобы подшутить над любителями "победобесия". Об этом рассказала харьковчанка Юлия Тарасова на своей странице в Facebook.
Женщина отметила, что украинцы под прикрытием "внедрились" в российскую колонну, принеся с собой портреты деятелей. В описаниях под фотографиями активисты воспользовались вымышленными именами и "заслугами", которые якобы герои портретов совершили в советские времена. Украинка в шутку назвала эту операцию "Паутиной".
"Сегодня в Аугсбурге рашистский "Бессмертный полк" несколько часов нес в своей колонне... портреты Степана Бандеры, Мыколы Хвылевого и Василия Малюка. И никто этого даже не заметил", — говорится в заметке Юлии Тарасовой.
Участники российского марша никак не отреагировали на портреты известных украинцев. Они спокойно прошлись по всему городу. При этом россияне периодически выкрикивали о "бандеровцах" и "фашистах".
"Особенно символично это выглядело на фоне криков о "бандеровцах" и "фашистах" в сторону украинской акции, пока над их же головами развевался портрет Степана Бандеры", — отметила харьковчанка.
Уже в конце шествия украинцы, действовавшие под прикрытием, пошли к украинской акции, которая проходила параллельно, взяв с собой те же портреты. Только в этот момент россияне обратили внимание на то, кто именно на них был изображен.
"Судя по лицам некоторых участников "полка", система у них в тот момент сильно зависла", — пояснила украинка.
Женщина добавила, что эта акция была не просто шуткой. Она также ярко продемонстрировала, насколько "сакральная память" россиян превратилась в "пустую декорацию без понимания истории".
Напомним, 7 мая белорусская служба "Радио Свобода" сообщала, что в Минске не позволили провести шествие "Бессмертного полка".
Также издание The Moscow Times рассказывало, как прошел парад 9 мая в Москве: без танков и ракет, но с военными КНДР.